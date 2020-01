WIRECARD - Wer macht das Rennen?

Wirecard AG - WKN: 747206 - ISIN: DE0007472060 - Kurs: 113,000 € (XETRA)

Mit Spannung dürften momentan aktive Trader das Kursgeschehen in der Wirecard-Aktie verfolgen. Im bärischen Umfeld und nach einem neuen Tief bei 102,20 EUR kam es gegen Ende des letzten Jahres zu einer Stabilisierung und kurzfristigen Erholung. Dabei stiegen die Kurse zum Jahreswechsel bis in die Nähe des EMA 50 an. Unterhalb dieser Widerstandsmarke konsolidierte die Aktie bisher den gesamten Januar, wobei die Bullen heute einen neuen Angriff nach oben wagten. Intraday gab es in der Nähe des EMA 50 aber bereits erneut Verkäufe.

Feiern die Bullen ein Comeback?

Mit Sicherheit lässt sich natürlich nicht feststellen, wohin die Reise in der Wirecard-Aktie in den nächsten Tagen gehen wird. Fakt ist momentan nur, dass die Bullen um eine Stabilisierung bemüht sind. Wäre dies nicht der Fall, müsste es eigentlich unterhalb der Widerstandsmarke um 115,75 EUR (EMA50-Bereich) zu deutlicheren Verlusten und einer Wiederaufnahme des Abwärtstrends kommen. Genau dies ist momentan jedoch nicht der Fall. Um auf der Käuferseite aber den nächsten Schritt zu gehen, müsste der Widerstand gebrochen werden. Sollte dies gelingen, könnten die Kurse auf 124-130 EUR durchstarten, wo man auf die nächsten Herausforderungen in Form der nächsten Widerstände trifft.

So positiv die Bemühungen der Bullen aktuell auch zu werten sind, in trockenen Tüchern ist die Sache leider noch nicht. Im Gegenteil. Wer in Richtung bestätigter Trends unterwegs ist, wird in der Wirecard-Aktie weiterhin die Verkäuferseite favorisieren. Sollte es zu einem Tagesschlusskurs unterhalb von 108,90 EUR kommen, wäre dies eine Bestätigung auf der Shortseite. Die Aktie könnte dann den nächsten bärischen Schub in Richtung 95,50-86 EUR bekommen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)