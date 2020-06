Wirecard: Wie lange machen die Banken noch gute Miene zum bösen Spiel? Keine Treuhandkonten – kein Testat – keine Kredite?

Das Drama um den Bezahldienstleister aus Aschheim spitzt sich immer mehr zu. Schon vorbörslich halbiert die Aktie erneut. Am Wochenende verdüsterte sich die Lage immer mehr. Erst waren die Treuhandkonten nicht bei den philippinischen Banken, dann überhaupt nicht auf den Philippinen und jetzt scheinen sie nie existiert zu haben, wie Wirecard in der Nacht zum Montag mitgeteilt hat. Damit gerät Wirecard immer mehr an den Abgrund. Keine Treuhandkonnten = kein Testat für die Jahreszahlen für 2019 = Banken können den Dax-Konzern fallen lassen.

Geld nicht in Asien

Die vermissten 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in Asien gibt es mit ziemlicher Sicherheit nicht und deshalb bekommt Wirecard auch kein Testat für die Jahreszahlen 2019. Damit scheint ein Milliardenbetrug offensichtlich. Das monatelange Drama um die Bilanzen von Wirecard steuert auf den letzten Akt zu. Der neue Vorstand Freis geht nach einer Mitteilung aus der Nacht vom Montag davon aus, dass die Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro „mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen“. Die Gesellschaft war bisher von der Existenz dieser Konten ausgegangen und hatte sie als Aktivposten ausgewiesen.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Es wird immer schlimmer

Wirecard hat nicht nur die Existenz des Geldes ausgeschlossen, sondern auch gleichzeitig die vorläufige Einschätzung des Geschäftsjahres 2019, die Zahlen für das erste Quartal und die Prognosen für 2025 zurückgezogen. „Mögliche Auswirkungen auf die Jahresabschlüsse vorangegangener Geschäftsjahre können nicht ausgeschlossen werden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Wirecard hängt am Tropf der Banken

Die Banken könnten Wirecard jetzt den Geldhahn abdrehen. Interims-Chef James Freis kämpft ums Überleben des Konzerns: Man stehe weiterhin mit Hilfe der am Freitag angeheuerten Investmentbank Houlihan Lokey in „konstruktiven Gesprächen“ mit den kreditgebenden Banken. Am Finanzplatz Frankfurt war zumindest am Wochenende zu hören, dass die Banken Wirecard weiter am Leben halten wollen. Die Sorgen vor den Schockwellen sind wohl zu groß.

Jetzt ist Verhandlungsgeschick gefragt

Wirecard stehe weiter in „konstruktiven Gesprächen“ mit seinen kreditgebenden Banken hinsichtlich der Fortführung der Kreditlinien inklusive hinsichtlich einer Ende Juni bevorstehenden Verlängerung, hieß es. Die Hoffnung auf ein Stillhalten der Banken wurde von einem Zeitungsbericht gestützt: Wie die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ berichtete, wollen die Banken das Unternehmen nicht fallen lassen. „Keiner hat ein Interesse daran, den Kredit zu kündigen“, hieß es demnach am Samstag aus einem der beteiligten Geldhäuser. „Alle wollen jetzt das Ding kurzfristig stabilisieren.“

Wird das operative Geschäft jetzt doch in Mitleidenschaft gezogen?

Aus dem Umfeld von Wirecard hieß es dem Bericht zufolge, man hoffe auf eine Einigung bis Ende kommender Woche. Zudem will der „noch“ Dax-Konzern Schritte prüfen, das Geschäft fortzuführen. Darunter seien Kostensenkungen sowie Umstrukturierungen, Veräußerung oder Einstellungen von Unternehmensteilen und Produktsegmenten. Die IT Systeme von Wirecard liefen ohne Einschränkungen, hieß es weiter. Doch der Bezahldienstleister muss jetzt auch damit rechnen, dass die Kunden angesichts des Vertrauensverlustes das Weite suchen.

Von Markus Weingran / dpa-AFX

Foto: Anton Garin / Shutterstock.com

Die Chronik des Wirecard-Dramas:

# Wirecard: Treuhandkonten mit Milliarden bestehen wohl nicht

# Wirecard-Chef Markus Braun: Der Traum, Manager eines Weltkonzerns zu sein, ist jäh geplatzt und endet vor Gericht!

# Wirecard: Ja, wo sind die 1,9 Milliarden Euro denn? – Auf den Philippinen wohl überhaupt nicht! – Die Suche geht weiter!

# Wirecard: Hedgefonds lassen nicht locker - Short-Positionen beim angeschlagenen Dax-Konzern werden ausgebaut - Kredite scheinen noch auf der Kippe zu stehen

# Wirecard: Ein Fehler, den sich alle eingestehen müssen - Konzern, Analysten, Experten und Anleger

# Anlegerschützer begrüßen Rücktritt des Wirecard-Chefs

# Wirecard: Betrugsvorwürfe verdichten sich – philippinische Bank BDO Unibank führt Dax-Konzern nicht als Kunden!

# Wirecard: Dax-Konzern versucht zu retten, was noch zu retten ist – Compliance-Vorstand Freis mit sofortiger Wirkung im Amt – Vorstand Jan Marsalek ab sofort freigestellt

# Wirecard: Pleiten, Pech und Pannen – Wer ist das Opfer? Der Dax-Konzern oder die Anleger? – Rund 9 Milliarden Euro Börsenwert nur heute vernichtet

# Wirecard: Bilanz erneut verschoben, Aktie halbiert sich und das Vertrauen dürfte wohl endgültig verspielt sein!