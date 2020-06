Wirecard: Zukunft hängt weiterhin am seidenen Faden – treiben Short-Seller den Kurs heute in die Höhe?

Die Anleger haben heute wieder Lust auf Aktien. Der Dax liegt über 2 Prozent im Plus und hat die Marke von 12.500 Punkten überschritten. Ganz vorne bei den Tops im deutschen Leitindex ist heute die Aktie von Wirecard. Nach dem heftigen Kurssturz der vergangenen Tage liegt das Papier über 20 Prozent im Plus. Anleger sollten sich von dieser Entwicklung allerdings nicht blenden lassen. Die Zukunft von Wirecard sieht weiterhin alles andere als rosig aus.

Kreditverlängerung noch nicht in trockenen Tüchern

Vor dem Dax-Konzern und den kreditgebenden Banken liegt jetzt eine Herkules-Aufgabe. Zum einen sind die 1,9 Milliarden Euro wohl nie dagewesen zum anderen müssen sich jetzt alle Parteien durch das schwer durchschaubare Geschäftsmodell von Wirecard mühen, um den tatsächlichen Ist-Zustand des Dax-Mitgliedes festzustellen. Erst wenn dies geschafft ist, dann wird sich wohl entscheiden, ob die Banken das „noch“ Dax-Mitglied am Leben halten oder lieber millionenschwere Abschreibungen tätigen und das Drama um den Bezahldienstleister beenden.

Wirecard sprach Freitag von „konstruktiven Gesprächen“ zwischen den Beteiligten – Insider dagegen eröffneten der Nachrichtenagentur Reuters, dass wohl mit harten Bandagen gekämpft wird: Eine Verlängerung werde es – wenn überhaupt – nur unter sehr harten Bedingungen geben, sagte eine mit der Sache vertraute Person. Zudem drängt auch noch die Zeit. Ende des Monats möchten die 5.500 Mitarbeiter von Wirecard ihren Lohn auf dem Konto haben. Es bleibt spannend, ob die Mitarbeiter ihr Gehalt vom Bezahldienstleister bekommen oder von der Bundesanstalt für Arbeit, falls Wirecard Insolvenz anmelden muss.

Causa Wirecard sorgt wohl für neue, härtere Regeln

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) räumte mögliche Versäumnisse bei der Aufsicht über den Dax-Konzern ein. „Der Fall Wirecard ist in höchstem Maße besorgniserregend“, sagte er gegenüber Reuters. Zudem stellte Scholz schärfere Regeln in Aussicht: Scholz stellte schärfere Regeln in Aussicht. „Wir müssen schnell klären, wie wir unsere regulatorischen Vorschriften ändern müssen, um auch komplexe Unternehmensgeflechte flächendeckend, zeitnah und schnell überwachen zu können.“

Aktie zieht heute an

In der Spitze schnellte das Wirecard-Papier heute um rund 30 Prozent in die Höhe. Eine Kursbewegung, die Anleger allerdings nicht überbewerten sollten. Es könnte gut möglich sein, dass heute die ersten „Short-Seller“ angefangen haben, sich mit den Papieren einzudecken. Das dürfte den Kurs allerdings nur kurzfristig anziehen lassen. Sobald sich die „Shorties“ mit den Papieren eingedeckt haben und diese zurückgegeben haben, könnten sie schnell wieder auf den Markt fliegen und den Kurs wieder drücken.

Braun wieder auf freien Fuß

Ex-Chef Markus Braun wurde am Montagabend von Ermittlern in München wegen des Verdachts auf Bilanzfälschung und Marktmanipulation verhaftet. Gegen Zahlung einer Kaution von fünf Millionen Euro durfte er heute allerdings wieder entlassen. Der Österreicher mit Wohnsitz in Wien habe sich selbst gestellt, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Von Markus Weingran

Foto: Rico Markus / shutterstock.com

