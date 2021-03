Wirtschaft erleichtert über Aus für Osterruhe - "Respekt für Merkel"

Berlin (Reuters) - Die Wirtschaft reagiert erleichtert auf die Absage der ursprünglich geplanten Osterruhe.

"Es ist die richtige Entscheidung, die Osterruhe zurückzunehmen und dem Lebensmittelhandel so auch am Gründonnerstag die Öffnung zu ermöglichen", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Mittwoch. "In Zeiten von Corona muss es darum gehen, den Kundenandrang zu verteilen und nicht durch zusätzliche Schließungen für Schlangen vor den Geschäften zu sorgen."

Ähnlich äußerte sich Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. "Für das Management dieser Krise gibt es keine Blaupause", sagte Dulger. "Als Arbeitgeber habe ich viele – auch schwierige – Entscheidungen treffen müssen, manche davon musste ich auch zurücknehmen. Das ist schwer." Umso mehr habe er Respekt dafür, dass die Kanzlerin den Beschluss zurückgenommen habe. "Die mutige Entscheidung der Bundeskanzlerin beweist Führungsstärke."

Angela Merkel hatte die über Ostern geplanten Ruhetage nach teils heftiger Kritik aus der Wirtschaft zurückgenommen und sich für die entstandene Verunsicherung entschuldigt. "Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler", sagte die Kanzlerin nach einer überraschend anberaumten Video-Schalte mit den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. "Ich weiß, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöste. Das bedauere ich zutiefst. Dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung."

Außenhandelspräsident Anton Börner forderte nun einen verlässlichen Plan für die weitere Pandemiebekämpfung. "Wichtig ist es jetzt, dass die Politik sich künftig den Rat der Betroffenen einholt, bevor sie entscheidet", sagte Börner.

Die Idee, die dritte Pandemiewelle mit zusätzlichen Maßnahmen wie Ruhetagen über Ostern stoppen zu wollen, sei nicht falsch, sondern von "besten Absichten" geprägt gewesen, habe sich in der Kürze der Zeit aber nicht umsetzen lassen, begründete Merkel den Rückzieher. Es habe zu viele offene Fragen wie Lohnfortzahlung und die Lage für Betriebe und Geschäfte gegeben.