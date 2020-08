Wirtschaft im Mittelpunkt

In der anbrechenden Handelswoche steht nicht die Berichtssaison im Mittelpunkt, sondern die vielen Wirtschaftsdaten für den Juli. Neben dem Einkaufsmanager Index der Industrie, werden auch die Aktivitäten der Dienstleister gemeldet, gefolgt von den Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und den US-Arbeitsmarktdaten. Wie von der Notenbank bereits avisiert, verliert die Wirtschaftserholung seit Juli an Schwung. Was die Berichtssaison betrifft, konnten bisher 85 Prozent der Unternehmen im S&P 500 die Ziele der Wall Street im Schnitt um 22 Prozent übertreffen. Interessant ist vor allem, dass die Gewinnerwartungen für 2021 trotz dieser Daten nicht angehoben wurden und auf niedrigen Niveaus verharren.