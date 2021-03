Wirtschaft in Brandenburg und Meck-Pomm kam am besten durch Corona-Rezession

Berlin (Reuters) - Die Wirtschaft in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ist 2020 bundesweit am glimpflichsten durch die Corona-Rezession gekommen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den beiden ostdeutschen und industrieschwachen Bundesländern sank nur um 3,2 Prozent, wie die statistischen Landesämter am Dienstag mitteilten. In Berlin ging es um 3,3 Prozent bergab. Im bundesweiten Durchschnitt schrumpfte das BIP um 4,9 Prozent und damit so stark wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Schlusslicht mit einem Minus von 7,0 Prozent war Bremen, wo die Industrie doppelt so stark einbrach wie im Bundesdurchschnitt. Die Wirtschaft im Saarland sank um 6,7 Prozent. Dort musste das Verarbeitende Gewerbe teilweise "dramatische Einbußen" wegstecken etwa durch Nachfrageausfälle und Produktionsbeschränkungen wegen corona-bedingt gestörter Lieferketten, wie die saarländischen Statistiker erklärten.

Auch im industriestarken Süden kam die Wirtschaft überdurchschnittlich kräftig unter die Räder: In Baden-Württemberg und Bayern schrumpfte das BIP um je 5,5 Prozent. In Hamburg ging es um 5,8 Prozent bergab und in Hessen um 5,6 Prozent. Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen hingegen hielt sich mit minus 4,4 Prozent besser als der Bundesdurchschnitt. Für dieses Jahr traut die Bundesregierung der Wirtschaft drei Prozent Wachstum zu. Entscheidend dürften der Verlauf der Virus-Pandemie und die Folgen von Lockdown und Lockerungen für Firmen und Verbraucher sein.