Wirtschaft in Deutschland und Euro-Zone startet mit Dämpfer ins neue Jahr

Berlin (Reuters) - Die Wirtschaft in Deutschland und im gesamten Währungsraum hat zum Jahresanfang wegen der zweiten Corona-Welle einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Der Einkaufsmanagerindex - der Industrie und Dienstleister zusammenfasst - fiel im Januar um 1,3 auf 47,8 Zähler, wie das Institut IHS Markit am Mittwoch zu seiner monatlichen Umfrage unter Tausenden Unternehmen mitteilte. Das Barometer entfernte sich damit weiter von der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. "Die Euro-Zone ist wie erwartet unsanft ins Jahr 2021 gestartet, da die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie andauerten und den Unternehmen schwer zu schaffen machten, vor allem im Servicesektor", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Die Industrie habe trotz eines leichten Rückschlags erneut geholfen, die Schwäche bei den Dienstleistern auszugleichen.

Die Corona-Pandemie hat der Euro-Zone 2020 mit 6,8 Prozent den heftigsten Konjunktureinbruch in ihrer Geschichte eingebrockt. Allein zwischen Oktober und Dezember schrumpfte die Wirtschaft um 0,7 Prozent zum Vorquartal. Williamson erwartet auch für das laufende erste Quartal einen Rückgang der Wirtschaftskraft - "wenngleich dieser nach aktuellem Stand der Dinge schwächer ausfallen dürfte als im ersten Halbjahr 2020".

In Deutschland verloren die Dienstleister ebenfalls weiter an Fahrt. Hier sank das Barometer im Januar um 0,3 auf 46,7 Punkte. Der Index, der auch die Industrie mit umfasst, rutschte um 1,2 Punkte auf ein Sieben-Monatstief von 50,8 Zählern, blieb damit aber über der Wachstumsschwelle. "Da der aktuelle Lockdown noch mindestens bis Mitte Februar anhalten wird und sogar die Industrie stellenweise an Dynamik verloren hat, ist es wahrscheinlich, dass der Privatsektor im ersten Quartal 2021 erneut in die Schrumpfungszone rutscht", sagte IHS-Markit-Experte Phil Smith.