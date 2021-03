Wirtschaft kritisiert Corona-Beschlüsse - "Im Tunnelmodus"

- von Rene Wagner

Berlin (Reuters) - Unverständnis, Empörung, Wut: Die Wirtschaft reagiert mit teils scharfer Kritik auf die Beschlüsse des Corona-Gipfels, die eine Verlängerung des Lockdowns und einen fast völligen Stillstand des öffentlichen Lebens über Ostern vorsehen.

"Bund und Länder agieren nur noch im Tunnelmodus", sagte der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes HDE, Stefan Genth, am Dienstag. Der Mittelstandsverband BVMW befürchtet eine Pleitewelle. "Die Verschärfung des Lockdowns über Ostern und die Verlängerung weit in den April hinein bedeuten für viele Unternehmen das sichere Ende ihrer Existenz", sagte dessen Chefvolkswirt Hans-Jürgen Völz. Ökonomen rechnen mit Milliarden-Kosten und senkten ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum. Dennoch gehen sie von einem beginnenden Aufschwung noch im Laufe des Frühjahrs aus, da mehr Impfungen zu sinkenden Neuinfektionen führen und Lockerungen ermöglichen sollten.

Der Handel prangert vor allem die Fixierung auf die Corona-Inzidenzwerte an. Die Maßnahmen müssten sich an den wissenschaftlichen Fakten orientieren, sagte HDE-Hauptgeschftsführer Genth. "Und die zeigen, dass die Infektionsgefahr beim Einkaufen niedrig ist." Es sei deshalb höchste Zeit, die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen und alle Geschäfte unter Einhaltung strikter Hygienekonzepte wieder zu öffnen. Als kontraproduktiv sieht der Verband die Schließung der Lebensmittelgeschäfte an Gründonnerstag. Das führe zu erhöhtem Kundenandrang am vorhergehenden Mittwoch und dem folgenden Ostersamstag. "Den Lebensmittelhandel mit seinen nachweislich hervorragend funktionierenden Hygienekonzepten symbolisch für einen Tag zuzumachen, hilft im Kampf gegen die Pandemie nicht weiter", sagte Genth.

Harsche Kritik kommt auch von den Familienunternehmern, die intelligente Kontaktnachverfolgungen ebenso vermissen wie ausreichend Selbsttests - etwa für Schulen und Kitas. Die "Lockdown-Kanzlerin" habe ihren "Kurs des stupiden Wegsperrens" durchgesetzt, kommentierte Verbandschef Reinhold von Eben-Worlée. "Diese Regierung bekommt nichts rechtzeitig organisiert außer Verbote", sagte er. "Unsere Geschäftspartner in den USA sind bereits geimpft und können wieder frei reisen und Kunden besuchen, während wir noch auf umständliche Impfterminvergaben warten."

Der Deutschen Tourismusverbandes (DTV) fordert einen Plan für den Inlandstourismus. "Kein Plan, keine Strategie, nicht einmal ein kleines Signal für sicheres Reisen im eigenen Bundesland.", sagte DTV-Geschäftsführer Norbert Kunz. "Viele Betriebe stehen nun endgültig mit dem Rücken zur Wand." Die Reisebranche zeigt sich grundsätzlich erleichtert, dass keine Quarantänepflicht bei der Rückkehr von Urlaubern aus Nicht-Risiko-Gebieten beschlossen wurde. Der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig, plädierte dafür, Inlandsreisen zu ermöglichen, wo dies "gesundheitlich vertretbar" sei.

Scharfe Kritik an der Corona-Politik kommt von Ökonomen. "Die zu späten und widersprüchlichen Entscheidungen der vergangenen sechs Monate haben den größtmöglichen wirtschaftlichen Schaden verursacht", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. "Sie haben maximale Unsicherheit geschaffen, so dass Unternehmen keine Orientierung mehr haben." Diese Unsicherheit sei Gift für die Wirtschaft und werde unweigerlich zu zahlreichen Unternehmensinsolvenzen und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führen. Der beste Schutz für die Wirtschaft sei eine schnelle Begrenzung der dritten Infektionswelle, verlässliche Regeln und eine klare Zukunftsperspektive. "Das fehlt der deutschen Wirtschaft heute mehr denn je."

Die Commerzbank senkt nach der Rückkehr zum harten Lockdown ihre Wachstumsprognose für das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr von 4,5 auf 3,5 Prozent. "Für unsere Konjunkturprognose hatten wir bisher unterstellt, dass es ab April zu nennenswerten und nicht nur symbolischen Lockerungen kommt", sagte Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Nach den Beschlüssen von heute Nacht ist diese Annahme unrealistisch geworden." Nunmehr sei davon auszugehen, dass der Lockdown in der gegenwärtigen oder leicht abgeschwächten Form bis Ende Mai in Kraft bleibe. "Auf die ganze Volkswirtschaft umgerechnet senkt der harte Lockdown während seiner Gültigkeit das Bruttoinlandsprodukt für sich genommen um vier Prozent", sagte Krämer. "Das entspricht pro Monat einem wirtschaftlichen Schaden von gut zehn Milliarden Euro."