Wirtschaft schrumpft in Myanmar nach Militärputsch

(Reuters) - Myanmars Wirtschaft wird voraussichtlich in diesem Jahr um zehn Prozent schrumpfen.

Die landesweiten Proteste, Streiks und Sanktionen nach dem Militärputsch führen zu einer Umkehr der Wirtschaftsprognosen der Weltbank, die in einem Bericht am Freitag veröffentlicht wurden. Noch im Oktober prognostizierte die Weltbank eine Wachstumrate von knapp 5,9 Prozent, eine der stärksten in der Region. Die Demonstranten hätten in Myanmar die Wirtschaft als Teil ihres zivilen Ungehorsams ins Visier genommmen und dadurch das Bankensystem lahmgelegt heißt es in dem Bericht der Weltbank. Ausländische Investoren hätten sich aufgrund der Unruhen zurückgezogen. Gleichzeitig hat die Militärjunta regelmäßig das Internet abgeschaltet, um Proteste zu unterdrücken, was die wirtschaftliche Aktivität weiter untergraben hätte.

Insgesamt sind bisher mehr als 300 Menschen bei den Protesten getötet worden, wie in lokalen Medien berichtet wurde.