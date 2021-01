Wirtschaft steigert Umsatz achten Monat in Folge - Über Vorkrisenniveau

Berlin (Reuters) - Die gewerbliche Wirtschaft in Deutschland hat ihren Umsatz im Dezember trotz erneuten Lockdowns bereits den achten Monat in Folge gesteigert.

Industrie, Bau, Handel und Dienstleister nahmen zusammen 5,1 Prozent mehr ein als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Seit dem Tiefpunkt im vergangenen April wuchs der Umsatz kontinuierlich. Er liege nunmehr 6,6 Prozent höher als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, so das Statistikamt.

Der Frühindikator für den Konjunkturverlauf der gewerblichen Wirtschaft wird aus den monatlichen, allerdings noch unvollständig vorliegenden Umsatzsteuervoranmeldungen ermittelt. Er ermöglicht dadurch frühzeitige Aussagen zur Umsatzentwicklung, noch bevor die amtlichen Ergebnisse aus den Erhebungen nach Wirtschaftsbereichen vorliegen. Die Daten werden um Saison- und Kalendereffekte bereinigt, nicht jedoch um Preiseffekt.

Die deutsche Wirtschaft ist einer ersten Schätzung zufolge im vergangenen Corona-Jahr um fünf Prozent eingebrochen. Die Bundesregierung rechnet in diesem Jahr mit einem Wachstum von drei Prozent. Das Vorkrisenniveau beim Bruttoinlandsprodukt soll Mitte 2022 erreicht werden.