Wirtschaftliche Erholung schwächt sich laut Bundesbank-Daten weiter ab

Frankfurt (Reuters) - Die Erholung der deutschen Wirtschaft verliert angesichts der um sich greifenden zweiten Pandemiewelle und der Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens weiter an Schwung.

Der wöchentliche Aktivitätsindex (WAI) für die Kalenderwoche bis zum 6. Dezember liege bei 1,0, wie aus neuen Daten der Bundesbank vom Montag hervorgeht. Die Zahl besagt, dass die Wirtschaftsaktivität in den dreizehn Wochen bis zum 6. Dezember um 1,0 Prozent über der Aktivität der vorhergehenden dreizehn Wochen lag. Der Anstieg fiel damit erneut schwächer aus als in der Vorwoche. Das Plus hatte da noch bei 1,2 Prozent gelegen, vor zwei Wochen bei 1,3 Prozent.

Die deutsche Notenbank hat den den Index erarbeitet, um die Folgen der Virus-Pandemie für die Konjunktur zeitnaher abschätzen zu können. Der WAI schließt unter anderem wöchentliche Indikatoren zum Stromverbrauch und zum Flugverkehr sowie Daten zur Anzahl der Passenten auf Einkaufsstraßen in den Innenstädten ein. Der WAI-Index hatte seinen bisherigen Tiefpunkt während der Krise in der Woche bis zum 14. Juni erreicht. Damals lag der Indexwert bei minus 6,2.