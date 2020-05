Wirtschaftlicher Neustart lässt Europas Anleger mutiger werden

Frankfurt (Reuters) - Europas Anleger greifen in der Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Neustart nach der Coronavirus-Pandemie zu Aktien.

Die Lockerungen in immer mehr Ländern sowie stabile Zahlen bei den Neuinfektionen mit dem Krankheitserreger weckten die Risikofreude bei den Investoren. Der Dax legte am Montag 2,8 Prozent zu auf 10.758 Punkte, der EuroStoxx50 gewann 2,3 Prozent auf 2834 Zähler. Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader, warnte jedoch vor allzu großer Zuversicht: "Solange es keinen Impfstoff gibt, der das Virus vollständig unter Kontrolle bringt, sollten sich Anleger auf unsichere Zeiten vorbereiten. Die Angst vor einer zweiten Corona-Welle und damit verbunden einem erneuten Lockdown bleibt präsent."

Der wochenlange Stillstand hat die Wirtschaft weltweit zum Erliegen gebracht und die schwerste Rezession seit dem zweiten Weltkrieg in vielen Ländern ausgelöst. US-Notenbank-Präsident Jerome Powell sagte, eine komplette Erholung werde zwar möglicherweise bis zur Einführung eines Impfstoffes auf sich warten lassen. Dennoch dürfte die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte wieder Fahrt aufnehmen, solange eine zweite Pandemie-Welle ausbleibe. "Die Erholung, die Powell beschreibt, ist alles andere als ein V", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. Bislang hätten die Börsen eine rasche Erholung eingepreist. "Im Fall eines lang gezogenen U halte ich die Kurse aktuell für zu hoch."

An den Rohstoffmärkten legte der Ölpreis zu. Ein Barrel (159 Liter) leichtes US-Öl kostete mit 31,40 Dollar 6,7 Prozent mehr als am Freitag, Nordseeöl der Sorte Brent verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 34,09 Dollar und war so teuer wie seit einem Monat nicht mehr. Davon profitierten Ölkonzerne wie BP oder Shell mit einem Kursplus von mehr als vier Prozent. Die wegen Corona verhängten Einschränkungen laufen aus, Verkehr und Energienachfrage nehmen zu, damit steigt auch der Bedarf an Öl. Analysten warnten jedoch vor allzu großem Optimismus, das Vorkrisenniveau werde so schnell nicht wieder erreicht sein. "Die Fundamentaldaten am Markt verbessern sich eindeutig, aber wir glauben weiterhin, dass die Kurse am Markt zu schnell zu stark gestiegen sind", sagte Warren Patterson, Analyst bei der ING.

PALLADIUM MIT DEUTLICHEN PLUS

Die Unsicherheit ließ Anleger zu Gold greifen. Eine Feinunze verteuerte sich um bis zu 1,3 Prozent auf 1764,46 Dollar und war damit so teuer wie seit Oktober 2012 nicht mehr. Carlo Alberto de Casa, Chefanalyst beim Brokerhaus ActivTrades verwies auf die allgemeine Unsicherheit. "Die Furcht, dass Aktien überteuert sein könnten, lässt Anleger auf weitere Kursanstiege beim Gold hoffen." Auch andere Edelmetalle waren gefragt. Palladium kostete in der Spitze mit 2073,50 Dollar je Feinunze (31 Gramm) sogar 9,1 Prozent mehr, Platin notierte mit 822 Dollar drei Prozent höher. Dabei spiele ein positiver Bericht des World Platinum Investment Council eine Rolle, der einen positiven Ausblick bei beiden Metallen gebe, sagte Alexander Zumpfe, Händler beim Edelmetall-Spezialisten Heraeus. Ein Grund dafür sei die Nachfrage aus der chinesischen Automobilindustrie.

Gefragt am deutschen Markt waren Autowerte: Die Volkswagen-Titel gehörten mit einem Kursplus von fast sechs Prozent zu den stärksten Werten im Dax, Daimler notierten 5,6 Prozent höher. Insgesamt seien vor allem die Aktien gefragt, die in den vergangenen beiden Wochen zu den stärksten Verlieren gehört hätten, sagten Händler.

Auch Touristiktitel legten zu, der entsprechende Branchenindex notierte 2,7 Prozent im Plus. Die Tui-Aktien schnellten sogar um mehr als 13 Prozent in die Höhe. Bundesaußenminister Heiko Maas hält im Sommer auch Urlaub im europäischen Ausland für möglich, wenngleich mit Beschränkungen. Am Montag wollte er Gespräche mit zehn Ländern führen, die beliebte Reiseziele der Deutschen seien. Quarantäneregeln könnten dann innerhalb Europas grundsätzlich aufgehoben werden.