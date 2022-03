Wirtschaftsminister Habeck zu Gesprächen in Washington

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) führt an diesem Dienstag politische Gespräche in der US-Hauptstadt Washington. Der Wirtschafts- und Klimaschutzminister will dort unter anderem Finanzministerin Janet Yellen treffen sowie die Handelsbeauftragte Katherine Tai und Energieministerin Jennifer Granholm. Im Mittelpunkt des zweitägigen US-Besuchs soll nach Angaben von Habecks Ministerium die Lage nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine stehen - und "die damit einhergehenden Fragen von Sicherheitspolitik, Energiesicherheit und Sanktionen"./hrz/DP/he