Wirtschaftsministerium - Gas-Flüsse nach Deutschland derzeit stabil

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung sieht den russischen Gas-Lieferstopp für Polen und Bulgarien mit Sorge, der Gas-Fluss nach Deutschland sei aber derzeit stabil.

"Wir sind in enger Abstimmung innerhalb der Europäischen Union, um das Lagebild zu konsolidieren", teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. "Die entsprechenden Gremien tagen zur Stunde." Deutschland sei bislang aber nicht betroffen: "Die Gasflüsse sind zum jetzigen Zeitpunkt alles in allem auf einem stabilen Niveau." Das Krisenteam Gas beobachte die Situation aber genau.

Polen und Bulgarien hatten erklärt, dass der staatliche russische Konzern Gazprom wegen der umstrittenen Forderung nach Zahlungen in Rubel seine Lieferungen einstelle.