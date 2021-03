Wirtschaftsministerium weist Aserbaidschan-Vorwürfe gegen Staatssekretär zurück

Berlin (Reuters) - Im Streit um unlautere Verbindungen zu Aserbaidschan hat das Bundeswirtschaftsministerium Vorwürfe gegen den Parlamentarischen Staatssekretär Thomas Bareiß (CDU) zurückgewiesen. Bareiß habe "zu keinem Zeitpunkt einen Vertreter der Firma Löwenstein Medical zur 'prioritären Lieferung' von Beatmungsgeräten nach Aserbaidschan aufgefordert und insbesondere keinen wie auch immer gearteten Druck ausgeübt oder vor 'außerpolitischem Schaden' gewarnt", teilte das Ministerium am Freitag mit. Das Unternehmen habe ebenfalls dementiert, dass Bareiß Druck auf die Firma ausgeübt habe. Die Firma war zunächst nicht zu erreichen.

Dem CDU-Politiker war in einem Medienbericht vorgeworfen worden, 2020 nach einer Bitte aus der Regierung in Aserbaidschan bei dem Hersteller interveniert zu haben, ob eine bevorzugte Lieferung von Beatmungsgeräten an das Land möglich sei.

Am Donnerstag war der thüringische Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann als dritter CDU/CSU-Parlamentarier in dieser Woche aus der Fraktion ausgeschieden - unter anderem wegen seiner Kontakte zu Aserbaidschan und von dort geschalteten Anzeigen für eine von ihm herausgegebene Zeitung. Im Zusammenhang mit Kontakten zu dem Land war bereits die Immunität des CDU-Abgeordneten Axel Fischer aufgehoben worden. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen ihn wegen des "Anfangsverdachts der Bestechlichkeit von Mandatsträgern". Auch gegen die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz laufen Ermittlungen. Der Bundestag hatte bereits einen Verhaltensverstoß der Parlamentarierin gerügt, weil sie aus Aserbaidschan Geld erhalten haben soll.