Wirtschaftsstimmung in Euro-Zone hellt sich überraschend kräftig auf

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone hat sich überraschend deutlich aufgehellt.

Das hierfür ermittelte Barometer 'Economic Sentiment Index' - kurz ESI - legte im März um 7,6 Zähler auf 101,0 Punkte zu, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg auf 96,0 Punkte gerechnet. Der Optimismus legte durch die Bank in den einzelnen Wirtschaftsbereichen zu - von den Dienstleistern, über den Einzelhandel bis hin zum Bau und zur Industrie. Auch die Verbraucherstimmung hellte sich auf. Damit liegt das Barometer erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder über dem langjährigen Durchschnitt, wobei sich insbesondere der deutlich gestiegene Optimismus in Deutschland bemerkbar machte.

Dies war zuletzt auch am Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts abzulesen, der auf den höchsten Stand seit Juni 2019 stieg. Die Wirtschaft in der Euro-Zone ist einer jüngsten Umfrage des Instituts IHS Markit zufolge im März wieder in die Wachstumsspur zurückgekehrt. Im letzten Quartal 2020 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch um 0,7 Prozent geschrumpft.