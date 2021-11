Wirtschaftsweise erwarten 2022 Wachstumsschub - aber hohe Unsicherheit

Berlin (Reuters) - Die Wirtschaftsweisen blicken wegen der anhaltenden Lieferprobleme skeptischer auf die Konjunktur in Deutschland.

Die vier Ökonominnen und Ökonomen senkten ihre Wachstumsprognose für 2021 auf 2,7 Prozent, wie der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) am Mittwoch mitteilte. Für das kommende Jahr erwarten die Fachleute jedoch ein stärkeres Wachstum von 4,6 Prozent. Das Vorkrisenniveau von Ende 2019 werde vermutlich im ersten Quartal 2022 wieder erreicht. "Die Unsicherheit über die kommende wirtschaftliche Entwicklung ist hoch", warnen die Regierungsberaterinnen und -berater allerdings. "Erneute gesundheitspolitische Einschränkungen oder länger anhaltende Lieferengpässe könnten die Erholung stärker belasten."

Der SVR überreicht sein Jahresgutachten mit dem Titel "Transformation gestalten: Bildung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit" an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierung. Mitglieder des Gremiums sind Volker Wieland, Veronika Grimm, Monika Schnitzer und Achim Truger. Bisher hatten die Experten für 2021 noch einen stärkeren Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 3,1 Prozent erwartet und für 2022 ein geringeres Plus von 4,0 Prozent. Zuletzt kappten auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute und die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose jeweils für 2021, erhöhten dafür aber die Schätzung für 2022. Allgemein wird erwartet, dass sich die Erholung der Konjunktur wegen der Lieferprobleme in das nächste Jahr verlagert.

Bei der Inflation, die derzeit mit 4,5 Prozent auf dem höchsten Wert seit Ende 1993 liegt, erwarten die Wirtschaftsweisen nur allmählich Entspannung. Die Jahresteuerung dürfte von durchschnittlich 3,1 Prozent in diesem Jahr auf 2,6 Prozent im nächsten Jahr sinken. Die Ökonomen warnen jedoch: "Länger anhaltende angebotsseitige Engpässe, höhere Lohnabschlüsse und steigende Energiepreise stellen Risiken dar." Dadurch könnten eigentlich vorübergehende Preistreiber zu dauerhaft höheren Inflationsraten führen.