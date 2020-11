'Wirtschaftsweise' legen Jahresgutachten vor

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Krise legen die "Wirtschaftsweisen" am Mittwoch (15.45 Uhr) ihr Jahresgutachten vor. Vor der Online-Pressekonferenz übergibt der Sachverständigenrat das Gutachten an Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Wie vorab bereits bekannt wurde, erwarten die Ökonomen einen etwas weniger starken Einbruch der Wirtschaftsleistung in Deutschland als die Bundesregierung. Aufgrund der kräftigen Erholung im Sommer dürfte das Bruttoinlandsprodukt um 5,1 Prozent schrumpfen und damit ungefähr so stark wie während der globalen Finanzkrise 2009.

Zugleich heißt es im Gutachten aber: "Für die weitere Entwicklung bleiben das Infektionsgeschehen und die daraufhin getroffenen Einschränkungen entscheidend." Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwartete in der Ende Oktober vorgelegten Herbstprognose ein Minus des Bruttoinlandsprodukts von 5,5 Prozent./hoe/DP/stw