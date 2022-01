Wissing dringt auf Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur

Düsseldorf (Reuters) - Verkehrsminister Volker Wissing will beim Ausbau der Ladeinfrastruktur mehr Tempo machen.

"Das Laden muss einfach sein, muss überall verfügbar sein", sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in der ARD. "Und deshalb brauchen wir eine Ladeinfrastruktur, die den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird." In Deutschland gebe es 7500 Schnellladepunkte und 43.000 normale Ladepunkte. "Das reicht noch nicht. Wir müssen richtig Gas geben." Es müsse kräftig ausgebaut werden. "Es muss schneller gehen."

Wissing forderte zudem ein Ende der Debatte über diverse Antriebstechniken. "Wir können keine Parallelstrategie fahren." Es müsse ein klares industriepolitisches Signal gesetzt werden. "Die Diskussionen, was ist der Antrieb der Zukunft, führen ja nicht zu einer Lösung, wenn man sie in die Dauerschleife hängt." Auf europäischer Ebene sei entschieden worden, aus dem fossilen Verbrennungsmotor auszusteigen und in die E-Mobilität einzusteigen. "Jetzt geht es darum, wer schafft das am schnellsten und nicht wer diskutiert am längsten über die gleichen Fragen."