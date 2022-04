Wissing will mit Neun-Euro-Ticket neue Kunden für Nahverkehr gewinnen

Berlin (Reuters) - Das stark vergünstigte Neun-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr soll Bundesverkehrsminister Volker Wissing zufolge neue Kunden anlocken.

"Das ist eine tolle Chance, ein tolles Angebot." Der Nahverkehr als klimafreundliche Alternative werde dadurch sichtbarer, sagte der FDP-Politiker in Berlin. Das Angebot werde bundesweit gelten und könne auf einzelnen Strecken zu einer hohen Auslastung führen. "Aber wir wollen ja, dass wir mehr Nutzerinnen und Nutzer bekommen."

Das Bundeskabinett billigte dazu am Mittwoch eine Gesetzesformulierung. Wissings Plänen zufolge soll das Ticket ab Anfang Juni für drei Monate gelten. Kunden könnten dann für nur neun Euro im Monat den Nahverkehr nutzen. Das ist Teil des zweiten Entlastungspakets der Bundesregierung wegen der sprunghaft gestiegenen Energiepreise.

Der Bund will den Ländern 2,5 Milliarden Euro für die Einnahme-Ausfälle in den drei Monaten ersetzen, plus die Einnahmen aus den neun Euro pro Ticket überlassen. Für Ausfälle wegen der Corona-Pandemie sollen die Länder 1,2 Milliarden Euro bekommen. Mehrere Länder pochen aber auf höhere Erstattungen für die Pandemie-Kosten sowie teilweise auch auf einen Ausgleich für die gestiegenen Energiekosten. Ohne die Zustimmung der Länder im Bundesrat kann das Neun-Euro-Ticket vermutlich nicht Anfang Juni angeboten werden. Wissing verwies auf Nachfragen auf das starke finanzielle Engagement des Bundes: "Alle können zufrieden sein."