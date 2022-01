Wissing will Verkehrsführung durch mehr Daten verbessern

BERLIN (dpa-AFX) - Verkehrsminister Volker Wissing will die Verkehrsführung in Deutschland durch die Bereitstellung von zusätzlichen Daten zum Beispiel über Baustellen verbessern. "Die Digitalisierung erfordert, dass öffentliche Daten standardmäßig der privaten Nutzung zur Verfügung gestellt werden können", sagte der FDP-Politiker dem Fachdienst "Tagesspiegel Background". "Das werden wir auch in meinem Ministerium vorantreiben."

Als Beispiel nannte Wissing die Aufstellung von Baustellenschildern auf Straßen, wovon die Öffentlichkeit nichts erfahre. "Und so fahren die Menschen dann montagmorgens ahnungslos auf diese Baustelle zu." Diese Informationen sollten in einer Cloud gespeichert werden, damit Navigationssysteme sie verwenden und Autofahrer umleiten können./seb/DP/mis