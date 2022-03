Wo sollte man jetzt investieren? Hier ist Warren Buffetts Ratschlag

Es ist wichtiger denn je, dass du an den richtigen Stellen investierst.

Der Fokus auf die Fundamentaldaten ist der Schlüssel zur Auswahl starker Aktien.

Wichtige Punkte

Am Aktienmarkt zu investieren ist eine der besten Möglichkeiten, langfristig Vermögen aufzubauen, aber die Wahl der richtigen Anlagen ist entscheidend. Das ist jedoch manchmal leichter gesagt als getan, vor allem in Zeiten der Volatilität. Wenn der Markt wackelt, kann es eine Herausforderung sein, sicherzustellen, dass du in Aktien investierst, die das Potenzial haben, den Sturm zu überstehen.

Warren Buffett ist einer der berühmtesten und erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Wenn er also Ratschläge zur Aktienempfehlung gibt, lohnt es sich, auf ihn zu hören. Hier ist, was er über die Auswahl der richtigen Investitionen zu sagen hat.

Konzentriere dich auf das Unternehmen, nicht auf die Aktie

Im jüngsten jährlichen Aktionärsbrief von Berkshire Hathaway gab Buffett einen Einblick, wie er Aktien auswählt. In dem Brief betont er, dass er und sein Geschäftspartner Charlie Munger sich auf Qualitätsunternehmen konzentrieren.

„Wir besitzen Aktien auf der Grundlage unserer Erwartungen hinsichtlich der langfristigen Geschäftsentwicklung und nicht, weil wir sie als Vehikel für zeitnahe Marktbewegungen betrachten“, erklärte Buffett. Und er fügte hinzu: „Charlie und ich sind keine Aktienpicker, sondern Unternehmenspicker.

Die Auswahl der richtigen Unternehmen ist der Schlüssel zum erfolgreichen Investieren. Manche Aktien mögen zwar explosive Renditen erzielen, aber wenn die Unternehmen selbst nicht grundlegend solide sind, wird dieses Wachstum wahrscheinlich nicht lange anhalten.

Wenn du in starke Unternehmen investierst, ist es jedoch wahrscheinlicher, dass du ein beständiges Wachstum erlebst. Bei dieser Strategie kann es etwas länger dauern, bis du bedeutende Ergebnisse siehst, da gesunde Unternehmen in der Regel nicht über Nacht große Gewinne erzielen. Sie ist jedoch viel sicherer als der kurzfristige Handel, und die Wahrscheinlichkeit, dass du Geld verlierst, ist geringer.

Langfristiges Investieren

Wenn du Investitionen auswählst, solltest du Buffetts Rat beherzigen, ein „Unternehmenspicker“ zu sein. Es ist zwar wichtig, Faktoren wie den Aktienkurs und die historische Rendite zu studieren, aber du solltest auch das Unternehmen als Ganzes betrachten.

Berücksichtige Faktoren wie z. B. ob das Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil in seiner Branche hat und wie sein Führungsteam aussieht. Ein Blick in die Finanzdaten des Unternehmens kann dir auch dabei helfen, herauszufinden, ob das Unternehmen wächst oder Probleme hat.

Außerdem solltest du darauf vorbereitet sein, deine Investitionen mindestens einige Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, zu halten. Auch die besten Aktien haben schlechte Jahre, vor allem wenn der Markt unbeständig ist. Im Laufe der Zeit sollten die guten Jahre jedoch die schlechten überwiegen, und du wirst mit größerer Wahrscheinlichkeit eine positive Durchschnittsrendite erzielen.

Die Wahl der richtigen Aktien ist entscheidend für den Aufbau von Vermögen am Aktienmarkt, aber noch wichtiger ist es, die richtigen Unternehmen auszuwählen. Wenn du in Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und langfristigem Potenzial investierst, bist du auf dem besten Weg, an der Börse reich zu werden.

Der Artikel Wo sollte man jetzt investieren? Hier ist Warren Buffetts Ratschlag ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

