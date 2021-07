Wo steht die Dividende von W. P. Carey in 10 Jahren? (Nicht nur im Status eines Dividendenaristokraten!)

W. P. Carey ist ein wirklich spannender Real Estate Investment Trust mit einer überaus zuverlässigen Dividende. Alleine dass der REIT seit ca. 23 Jahren jedes Jahr die eigene Ausschüttungssumme erhöht hat, deutet auf Qualität hin. Wobei das Dividendenwachstum inzwischen auf moderaten Dividendenerhöhungen je Vierteljahr basiert.

Wo die Dividende von W. P. Carey in zehn Jahren steht, könnte oberflächlich daher einfach zu beantworten sein: Im Status eines Dividendenaristokraten. Trotzdem dürfte ebenfalls interessant und relevant sein, wie sich das qualitative Dividendenwachstum zeigt. Das ist im Endeffekt das, was wir heute einmal etwas näher überprüfen wollen.

W. P. Carey: Die Dividende in zehn Jahren

Die Wahrscheinlichkeit, dass W. P. Carey sein Dividendenwachstum auch mit Blick auf die kommenden zehn Jahre fortsetzt, ist jedenfalls hoch. Alleine ein Ausschüttungsverhältnis von knapp über 90 % könnte noch Spielraum beinhalten. Mit den derzeitigen Dividendenerhöhungen von knapp unter 1 % pro Jahr erkennen wir: Möglichkeiten für weiteres Dividendenwachstum ist für ein Jahrzehnt noch vorhanden. Selbst bei einem operativen Stagnationskurs.

Es könnte jedoch auch sein, das W. P. Carey operativ wieder ein moderates Wachstum vorweisen kann. COVID-19 hat zumindest teilweise zu leichten Ergebniseffekten geführt. So zum Beispiel dazu, dass die Quote der Mieteinnahmen im ersten Quartal bei 98 % gelegen hat. Der Leerstand erhöhte sich wiederum leicht auf 1,7 %. Beide Werte könnten einen leichten Turnaround mit ebenfalls leicht besseren Ergebnissen je Aktie nach sich ziehen.

Allerdings ist auch das nicht alles. Mit Blick auf W. P. Carey und die Dividende können wir außerdem feststellen, dass der REIT in weiteres Wachstum investiert. In mehreren Schritten sind in diesem Jahr Immobilien für das Portfolio zugekauft worden. Mit fast 1.300 verschiedenen Immobilien könnten solche Investitionen ebenfalls ein moderates Wachstum bedeuten. Zumindest wenn es in Summe weitere Zukäufe gibt, könnte das einen spürbaren Effekt auf die Ergebnisse und Funds from Operations je Aktie besitzen.

Rechnen wir ein bisschen herum …

W. P. Carey könnte daher vor einem moderaten Wachstum stehen. Möglicherweise können dadurch auch die Dividendenerhöhungsschritte mittel- bis langfristig wieder etwas steigen. Wobei ich als Investor nicht zu viel erwarten würde.

Ich könnte mir, vielleicht auch etwas optimistisch, denken, dass W. P. Carey bei der Dividende in den nächsten zehn Jahren auf ein Dividendenwachstum von 2 % pro Jahr kommen könnte. Unter dieser Prämisse würde die Ausschüttungssumme in diesem Zeitraum auf 5,12 US-Dollar steigen. Gemessen an einem Aktienkurs von 76,41 US-Dollar läge die Ausschüttungsrendite dann bei 6,70 %.

Wir erkennen daher: Selbst ein moderates bis leichtes Dividendenwachstum könnte hier zu einer Neubewertung führen. Zumal der US-amerikanische Real Estate Investment Trust heute schon auf 5,49 % Dividendenrendite kommt, was nicht unattraktiv erscheint.

Der Artikel Wo steht die Dividende von W. P. Carey in 10 Jahren? (Nicht nur im Status eines Dividendenaristokraten!) ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images