Wo steht jetzt eigentlich die Square-Aktie? Eine Frage, die man natürlich in vielerlei Hinsicht interpretieren kann. Mit Blick auf den aktuellen Aktienkurs können wir so beispielsweise sehen, dass die Anteilsscheine bei 119,64 Euro zum Ende der letzten Woche notieren. Oder aber umgerechnet bei 141,96 US-Dollar, wenn dir das lieber ist.

Foolishe Investoren wird das jedoch eher nicht so sonderlich interessieren. Nein, sondern eher, wie sich die Wachstumsgeschichte fortgesetzt hat. Beziehungsweise, wie es bewertungstechnisch und mit Blick auf die weiteren Aussichten aussieht.

Ein paar ziemlich interessante Fragen, denen wir heute einmal auf den Zahn fühlen wollen. Schauen wir daher einmal, wo die Square-Aktie jetzt aus unternehmensorientierter Sicht steht.

Zahlen, Chancen und Risiken im Blick!

Wie wir mit Blick auf ein paar ausgewählte Zahlen erkennen können, geht die rasante Wachstumsgeschichte im Bereich der digitalen Zahlungsdienstleistungen munter weiter: So hat Square zuletzt im zweiten Quartal beispielsweise seinen Nettoumsatz um 64 % im Jahresvergleich auf 1,92 Mrd. US-Dollar steigern können. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag hingegen bei 98 Mio. US-Dollar, das Nettoergebnis bei -11 Mio. US-Dollar. Damit schafft es Square immer weiter an die Schwelle der Profitabilität heran, bei gleichzeitig starkem Umsatzwachstum.

Besonders bemerkenswert hierbei: Das Gross Payment Volume ist im Jahresvergleich sogar um 15 % auf 22,8 Mrd. US-Dollar eingebrochen. Hier hat sich ein schwächerer Verlauf im Einzelhandel gezeigt. Eine starke Dynamik bei der Cash-App, dem privaten Finanzarm des Unternehmens, hat diese schwächere Performance allerdings mehr als ausgeglichen. Das könnte zeigen: Square besitzt ein starkes Potenzial, eine immer stärkere App im Bereich der persönlichen digitalen Finanzverwaltung. Sowie auch die Möglichkeit auf einen starken Turnaround, wenn das Gross Payment Volume im Einzelhandel wieder ansteigen sollte.

Gibt es auch Risiken? Ja, natürlich. Das Coronavirus beispielsweise hat eben das Gross Payment Volume einbrechen lassen. Zumindest ist Square mit seinen Lösungen nicht konkurrenzlos. Die Wachstumsdynamik lässt allerdings selbst in Krisenzeiten auf eine starke Dynamik schließen. Das wiederum zeigt: Square könnte eine vielversprechende Wahl im Markt der digitalen Zahlungsdienstleistungen sein. Die, überdies, jetzt auch erste Akzente im europäischen Raum setzen will.

Die fundamentale Bewertung im Blick!

Zugegeben: Die Aktie von Square hat definitiv eine rasante Entwicklung seit den Tiefs im Corona-Crash hingelegt. Bei dem derzeitigen Kursniveau haben sich die Anteilsscheine inzwischen fast vervierfacht. Das hat natürlich auch die Bewertung und den Börsenwert signifikant steigen lassen.

Derzeit kommt Square so beispielsweise auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von fast 63 Mrd. US-Dollar. Auf Basis des Quartalsumsatzes in Höhe von 1,92 Mrd. US-Dollar beläuft sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf ambitionierte 8,2. Das ist natürlich alles andere als preiswert.

Sollte Square allerdings sein starkes und deutlich zweistelliges Wachstum beibehalten, so könnte sich die Bewertung schnell relativieren. Bei einem durchschnittlichen Jahresumsatz von ca. 40 % pro Jahr (was unter den aktuellen Wachstumsraten läge), würde sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis über einen Zeitraum von fünf Jahren auf ca. 1,3 relativieren. Das könnte eine mögliche Perspektive sein, die Foolishe Investoren jetzt in Erwägung ziehen könnten.

Square-Aktie: Eine spannende Ausgangslage!

Die aktuellen Quartalszahlen von Square haben eine spannende Ausgangslage gezeigt. Das Wachstum hält ungebrochen an. Die Dynamik der Cash App ist stark. Das Gross Payment Volume könnte hingegen auf ein Turnaround-Potenzial und einen Wachstumskatalysator hindeuten. Die Bewertung ist hingegen ambitioniert, allerdings nicht unrealistisch. Square könnte eine hervorragende Chance besitzen, hier hineinzuwachsen. Oder womöglich auch darüber hinaus.

The post Wo steht jetzt eigentlich die Square-Aktie?! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Square. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Square und empfiehlt die folgenden Optionen: Short September 2020 $70 Put auf Square.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images