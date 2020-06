Wo wird Apple in 10 Jahren stehen?

Anfang dieses Jahres stufte die Zeitschrift „Forbes“ Apple zum zehnten Mal in Folge als wertvollste Marke der Welt ein. Das ist ziemlich beeindruckend für ein Unternehmen, das sich auf die Branche der Technologie konzentriert, in der sich die Dinge mit Lichtgeschwindigkeit ändern können. Dennoch ist Apple nach Marktkapitalisierung zum größten Unternehmen der Welt geworden, nicht indem es versucht hat, der größte Smartphone-Hersteller, sondern der beliebteste zu werden. Mehr als jedes andere Technologieunternehmen hat Apple immer die Erfahrung des Endnutzers über alles andere gestellt, die Geschwindigkeit, Speicherkapazität oder andere technologische Attribute seiner Geräte.

Dieses Engagement für die Verschmelzung von Technologie mit den freien Künsten wurde unter dem verstorbenen Gründer Steve Jobs begründet und setzt sich bis heute unter dem derzeitigen CEO Tim Cook fort. Und solange das zukünftige Management von Apple sich um die Marke kümmert und sie in neue Bereiche ausweitet, sollte Apple seine starke Erfolgsgeschichte fortsetzen.

Die Innovationen von Apple sind in der Regel inkrementell, indem das Unternehmen sein Design auf die neuesten Trends in der Verbrauchertechnologie anwendet. Apple hat weder den MP3-Player noch das Smartphone erfunden, aber das Unternehmen hat diese Produkte durch seinen Fokus auf Design, Benutzererfahrung und Markenqualität dominiert.

Auf zehn Jahre hinausschauend sollte das Apple des Jahres 2030 seine Hardware-Produkte weiterhin schrittweise verbessern und sogar einige neue Produkte einführen - aber in einer neuen Wendung wird Apple auch seine Marke erweitern, um eine Reihe von gebündelten Verbraucherdiensten zu entwickeln. Das wird eine große Herausforderung für den Technikgiganten sein, aber auch eine Chance. Und natürlich besteht auch die Möglichkeit einer neuen Blockbuster-Erfindung aus dem Nichts im nächsten Jahrzehnt. Hier ist, worauf sich Kunden und Aktionäre bezüglich Apple im Jahr 2030 freuen können.

Apple wird immer noch Gadgets und iPhones herstellen

Während viele glauben, dass wir 2030 alle auf dem Mars leben und durch Telepathie kommunizieren werden, werden wir meiner Meinung nach immer noch Smartphones als unseren wichtigsten Zugang zur Welt benutzen. Natürlich wird es ein weitaus besseres, schnelleres und funktionelleres Smartphone sein, das in einem der 5G-Netze betrieben wird, die sich heute noch in den ersten Ausbaustufen befinden.

Der 4G-Standard wurde 2009 eingeführt und ist auch heute noch in Gebrauch. Der 5G-Standard, der gerade erst begonnen hat, wird wegen der Komplexität des landesweiten Aufbaus teurer Kleinzellen wahrscheinlich eine längere Zeit für die Einführung benötigen. Angesichts der Schwierigkeiten, die mit dem Aufbau von 5G-Netzen verbunden sind, wird sich der 5G-Standard wahrscheinlich auch bis weit in die 2030er-Jahre vor der Einführung von „6G“, was immer das auch sein mag, halten.

Apples erstes 5G-iPhone sollte im September dieses Jahres herauskommen, aber Gerüchte besagen, dass die Einführung wegen des Coronavirusausbruchs um etwa einen Monat verschoben wird. Obwohl ein 5G-iPhone wahrscheinlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird, werden eine Menge der neuen Anwendungen modernster Technik, die viele erwarten, wahrscheinlich erst dann fertig sein, wenn die Netzwerke in den nächsten Jahren vollständig ausgebaut sind. Aus diesem Grund hat sich Apple mit der Veröffentlichung eines 5G-Smartphones viel Zeit gelassen, weit hinter anderen asiatischen Herstellern.

Einige denken auch, dass es ein weiteres Gerät „jenseits“ des iPhones geben könnte, das zum neuen Kommunikations-Supergadget wird. Eine Möglichkeit sind „Smart Glasses“, die es einer Person erlauben könnte, in einem Bildschirm auf der Linse, der einem erweiterten Realitätsbildschirm ähnelt, zu kommunizieren, zu lesen und mit dem Internet zu agieren, anstatt auf dem Bildschirm eines iPhones.

Gerüchte besagen, dass Apple bereits an Smart Glasses mit erweiterter und virtueller Realität (Augmented und Virtual Reality, kurz AR und VR) arbeitet, die laut Apple-Analyst Ming-Chi Kuo bereits 2022 auf den Markt kommen könnten. Apple hat erst diesen Monat eine AR-basierte Akquisition getätigt und Mitte Mai NEXTVR für etwa 100 Millionen Dollar erworben. NEXTVR ermöglicht es, Sport-, Musik- und andere Unterhaltungsereignisse über alle großen Anbieter von VR-Headsets zu sehen, und es hat bereits Verträge mit der NBA, Wimbledon, Fox Sports, der WWE und anderen Sportproduktionen abgeschlossen.

Abgesehen von möglichen Smart Glasses soll Apple auch an einem selbstfahrenden Auto arbeiten. Das Apple-Auto mit dem Codenamen Project Titan hat jedoch im Laufe der Jahre mehrere Auf und Abs erlebt, wobei einige glauben, Apple habe die Idee des Autos nun ganz aufgegeben, um sich auf autonome Softwaresysteme zu konzentrieren. Allerdings holte Apple Ende 2018 die ehemalige Ex-Tesla Führungskraft Doug Field ins Boot, was viele zu der Annahme veranlasste, dass das Apple-Autoprojekt noch läuft. Ming-Chi Kuo seinerseits geht davon aus, dass irgendwo im Zeitraum 2023 bis 2025 ein Apple-Auto auf den Markt kommen wird, wodurch ein weiteres potenzielles Starprodukt in Apples Gerätearsenal aufgenommen wird, wobei das Auto das bisher größte und mutigste Projekt ist.

Neben diesen neuen, futuristischen Projekten würde ich immer noch erwarten, dass Apple auch in zehn Jahren noch viele iPhones, Apple Watches, iPad Tablets, Laptops und Desktops gleichermaßen verkaufen wird. Immerhin wurde der Laptop vor 40 Jahren erfunden und ich denke, er wird sich wohl kaum sehr verändern, da er das Hauptwerkzeug der Menschheit ist, um Arbeit zu erledigen.

Dienstleistungen werden der Schlüssel sein

Seit sich das iPhone im Jahr 2007 als weltweit wichtigstes elektronisches Gerät etablierte, hat es für die Konsumenten immer mehr an Bedeutung gewonnen. Wie Apple-Investor Warren Buffett über das iPhone sagte: „Es ist ein sehr, sehr, sehr wertvolles Produkt für Menschen, die ihr Leben um es herum aufbauen. Und das gilt für 8-Jährige und 80-Jährige.“

Mit anderen Worten: Das iPhone ist nicht nur ein Telefon, sondern heute die beste Vertriebsplattform der Welt. Dadurch konnte Apple beträchtlich vom Verkauf von iOS-Anwendungen über den App Store profitieren, für den Apple normalerweise einen Preisnachlass von 30 % erhält. Es scheint jedoch, dass Apple selbst mehr und mehr zu einem Dienstleistungsunternehmen wird, das seine eigenen „Private Label“-Dienste herausbringt. Apple hat im vergangenen Jahr eine Menge Geld und Ressourcen in eine Reihe neuer Dienste der Marke gesteckt: Apple TV+, die Apple Kreditkarte, Apple News+ und Apple Arcade, die die bestehenden Apple Care-, iCloud Storage-, Apple Music- und Apple Pay-Dienste ergänzen, die das Unternehmen bereits in den letzten Jahren entwickelt hatte.

Diese Dienste sollen im nächsten Jahrzehnt an Bedeutung gewinnen. Im letzten Quartal wuchs das Dienstleistungsgeschäft von Apple um 16,6 % auf 13,3 Milliarden US-Dollar, was 22,9 % des Gesamtumsatzes von Apple ausmacht, während die Hardwareverkäufe zurückgingen. Noch besser ist, dass die Bruttomarge im Dienstleistungsgeschäft mit 65,3 % höher ist als bei Apples Hardware-Produkten, die nur 30,3 % beträgt.

Wie andere große Technologieriesen wird Apple im nächsten Jahrzehnt große Anstrengungen unternehmen, um ein gebündeltes Ökosystem von Dienstleistungen für Verbraucher zu schaffen, da die Hardwareverkäufe unweigerlich zurückgehen, die Kundenbasis von Apple jedoch wächst. Ich gehe davon aus, dass im Laufe des kommenden Jahrzehnts mehrere neue Private-Label-Dienste eingeführt werden und dass sich die bestehenden Dienste im Laufe der Zeit verbessern werden. Bis 2030 ist es durchaus möglich, dass es von fast jeder Art von Unterhaltungs-, Finanz- oder anderen Verbraucherdiensten eine Version unter der Marke Apple geben wird. Die eine oder andere große Akquisition könnte diese Leistung auch in bestimmten Bereichen vollbringen. Bis 2030 ist es möglich, dass mehr als die Hälfte des Umsatzes von Apple aus diesen Diensten stammt, da das Management die Marke Apple über bloße Gadgets hinausführt.

Und von diesen neuen Dienstleistungen könnte die Gesundheit der Verbraucher die wichtigste Konsequenz sein.

Kann das Gesundheitswesen ein Wendepunkt sein?

Zu den Gesundheitsinitiativen von Apple sagte CEO Tim Cook einmal: „Wenn man in die Zukunft schaut, zurückblickt und die Frage stellt: ‚Was war Apples größter Beitrag für die Menschheit?‘, wird sich dieser um die Gesundheit drehen.“ Das klingt ziemlich kühn, wenn man bedenkt, dass Apple einige der folgenreichsten technologischen Innovationen der heutigen Zeit erfunden hat und definitiv kein Unternehmen des Gesundheitswesens ist.

Zumindest noch nicht. Bei Apple ging es schon immer um den Knotenpunkt von Technologie und Menschlichkeit, und da wir immer mehr an unseren elektronischen Geräten hängen, ist es keine Überraschung, dass diese Geräte, die sich praktisch rund um die Uhr am oder in der Nähe des Körpers befinden, zu zentralen Werkzeugen zur Verbesserung unserer Gesundheit werden.

Apple hat derzeit eine Reihe von Gesundheitsinitiativen auf den Weg gebracht, zumindest die, von denen wir wissen. Das Unternehmen hat Benutzer von Apple Watch in drei separate Studien über Herzgesundheit, gynäkologische Gesundheit und Gehör eingeschrieben. Die integrierte Elektrokardiogramm-Funktion (EKG) von Apple Watch kann unregelmäßige Herzschläge aufgrund einer als Myokardischämie bezeichneten Erkrankung, einer potenziell lebensbedrohlichen Krankheit, erkennen. Zuletzt hat die Apple Watch einer deutschen Frau eine Ischämie festgestellt, die selbst das EKG-Gerät ihres Krankenhauses nicht anzeigte, was ihr möglicherweise das Leben rettete. Man kann davon ausgehen, dass kommende Versionen der Apple Watch noch mehr lebensverbessernde Funktionen rund um das Thema Wohlbefinden haben werden, wie zum Beispiel Schlafverfolgung, Blutsauerstoffüberwachung, Stressmessung und vieles mehr.

Apple stellt sich auch der großen Herausforderung, das Problem der elektronischen Gesundheitsakten zu lösen, da viele Gesundheitssysteme unterschiedliche Formate verwenden, was die Erfassung der Informationen eines Patienten erschwert. Durch die Standardisierung auf ein Apple-Format können Pflegeeinrichtungen jedoch hoffen, die Daten eines Patienten nahtlos und einfach erfassen zu können, unabhängig davon, wo der Patient zuvor behandelt wurde. Im November letzten Jahres behauptete Apple, dass es eine Marktdurchdringung von 16 % in den US-Gesundheitssystemen erreicht habe.

Schließlich könnte Apple auch eine Schlüsselrolle bei der Rückverfolgung des Coronavirus spielen, wenn seine neue, in iOS integrierte Anwendung zur Rückverfolgung von Kontakten die Genehmigung der Aufsichtsbehörden erhält und bald auf den Markt kommt. Apple hat vor Kurzem auch 10 Millionen Dollar für COPAN Diagnostics gespendet, um die Produktion der COVID-19-Testkits bis zum Sommer auf Millionen von Tests pro Woche zu steigern.

Auf die Frage bei der jüngsten Telefonkonferenz mit Analysten, ob COVID-19 für Apple neue Türen geöffnet habe, sagte Tim Cook: „Ich würde nicht sagen, dass sich die Gesundheitstür weiter geöffnet hätte. Ich würde sagen, sie war bereits ziemlich weit geöffnet.“

Eine schöne neue Welt für Apple

Da die Geräte von Apple immer enger mit unserem eigenen Leben verflochten werden, ergeben sich für das Unternehmen enorme Chancen, aber auch Risiken. Schließlich ist es eine Sache, schöne Geräte zu entwickeln. Aber wird Apple jetzt, da das Unternehmen eine Kreditkarte vertreibt, das Markenrisiko übernehmen, wenn es im Zusammenhang mit seinen Finanzdienstleistungen zu irgendeiner Art von Fehlverhalten kommt? Schließlich war Wells Fargo auch eine beliebte Bankenmarke, bis sie 2016 einen Fehler machte und sich seitdem nicht mehr erholt hat.

Apple produziert nun auch eigene Fernseh- und Filminhalte. Welche Art von Inhalten sollte das Unternehmen produzieren? Familienfreundliche Kost oder düstere, herausfordernde Inhalte, die den Status quo erschüttern sollen? Kann es beides tun? Was ist näher an die Marke Apple angelehnt, je mehr sie sich zu einem globalen Mainstream-Unternehmen entwickelt? Und ist es zu spät, zu Netflix und anderen, die schon länger dabei sind, aufzuschließen? Und wenn Apple weiter die Gesundheit der Menschen in den Fokus nimmt, öffnet das die Box der Pandora rund um die Haftung und auch den Datenschutz.

All dies sind Fragen, mit denen Apple in den 2020er-Jahren zu kämpfen haben wird, aber das Unternehmen wird sich mit ihnen auseinandersetzen müssen, wenn Apple sich bis 2030 immer mehr zu einem Dienstleistungsunternehmen entwickeln soll, was der Schlüssel zu seinem Gewinnwachstum ist.

Solange das Unternehmen jedoch an seinen Markenprinzipien festhält, Fehler eingesteht, seine Produkte und Dienstleistungen ständig verbessert und gleichzeitig seinen technologischen Vorsprung bewahrt, dürften die Aktionäre im nächsten Jahrzehnt noch viel vor sich haben.

