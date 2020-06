Wo wird General Mills in 5 Jahren stehen?

Der Lebensmittelgigant General Mills wird oft als eine stabile Aktie für konservative Anleger angesehen. Er besitzt ein breites Portfolio bekannter Marken - darunter Cheerios, Yoplait und Häagen-Dazs - und zahlt seit 120 Jahren ununterbrochen Dividenden.

Die Aktien von General Mills sind in den letzten fünf Jahren um 12 % gestiegen und haben eine Gesamtrendite von 34 % erwirtschaftet. Diese Gewinne waren anständig, aber sie blieben hinter den 44 % des S&P 500 zurück. Sollten die Anleger in den nächsten fünf Jahren an General Mills festhalten, oder wird diese Aktie weiterhin hinter dem Gesamtmarkt zurückbleiben?

Was ist in den letzten fünf Jahren geschehen?

Wie viele andere Hersteller von verpackten Lebensmitteln hatte General Mills in den letzten Jahren mit der Konkurrenz gesünderer Marken und Eigenmarken zu kämpfen. General Mills kämpfte auch mit dem schwindenden Interesse an seinen Kernmarken im Getreidebereich.

Als Reaktion darauf trennte sich General Mills von schwächeren Marken, kaufte neue, wie den Bio-Lebensmittelhersteller Annie’s, und expandierte mit der Übernahme von Blue Buffalo vor zwei Jahren in den Markt für Premiumhaustiernahrung. Außerdem hat es seine alternden Marken mit neuen Produkten wie Blueberry Cheerios und Yoplait Go-GURT aufgefrischt.

Als sein Branchenkollege Kraft Heinz seine Preise senkte, um den Umsatz anzukurbeln, erhöhte General Mills seine Preise, um die geringeren Lieferungen auszugleichen. Die Strategie von General Mills war wohl klüger, da es seine Margen steigerte, während die Margen von Kraft Heinz bröckelten.

General Mills hatte in den letzten fünf Jahren Mühe, seinen organischen Umsatz zu steigern, aber Preiserhöhungen und Kostensenkungsmaßnahmen steigerten seinen Gewinn - auch nachdem es seine Aktienrückkäufe nach der Übernahme von Blue Buffalo im Jahr 2018 ausgesetzt hatte.

Wachstum (Vorjahresvergleich) 2015 2016 2017 2018 2019 Organischer Umsatz 0 % 0 % (4 %) 0 % 0 % Bereinigter Gewinn pro Aktie 4 % 5 % 6 % 0 % 4 %

Was wird in den nächsten fünf Jahren geschehen?

General Mills geht davon aus, dass sein organischer Umsatz im Geschäftsjahr 2020, das am 25. Mai endete, um 1 bis 2 % steigen wird und dass sein bereinigter Gewinn pro Aktie bei konstanten Wechselkursen um 6 bis 8 % wachsen wird. Außerdem erwartet das Unternehmen, dass seine E-Commerce-Umsätze im Laufe des Jahres über 1 Milliarde Dollar - oder fast 6 % seines Jahresumsatzes - erreichen werden. Dieser Prozentsatz könnte weiter steigen, wenn es seine Onlinepartnerschaften vertieft.

Die COVID-19-Krise drosselte den Kundenverkehr in seinen Häagen-Dazs-Geschäften in ganz Asien, aber es konnte diesen Rückgang leicht durch den robusten Verkauf seiner verpackten Lebensmittel ausgleichen, da sich die Kunden mit „Bleiben Sie zu Hause“-Produkten eindeckten.

Dieser vorübergehende Aufschwung könnte nach dem Ende der Pandemie nachlassen, und dem Unternehmen könnte immer noch der Spielraum ausgehen, seine langsameren Lieferungen durch höhere Preise auszugleichen. Eigenmarken und gesündere Marken könnten auch weiterhin wankelmütige Verbraucher weglocken.

Unterm Strich wird General Mills seinen Plan des „ganzheitlichen Margenmanagements“ weiter umsetzen, der die Kosten durch die kontinuierliche Installation energieeffizienter Technologien, die Optimierung des Vertriebsnetzes des Unternehmens und die Senkung der Verpackungskosten in der gesamten Lieferkette senkt. Diese gegliederten Schritte sollten sein Gewinnwachstum in den nächsten fünf Jahren stabilisieren, auch wenn das Unternehmen Schwierigkeiten hat, seinen organischen Umsatz zu steigern.

General Mills zahlt derzeit eine Forward-Rendite von 3,2 %, aber es hat seine Dividendenerhöhungen mit seinen Aktienrückkäufen vor zwei Jahren eingestellt. Es könnte seine Auszahlung wieder erhöhen, wenn seine Sparpläne in Kraft treten, aber seine oberste Priorität wird es sein, seine langfristigen Schulden in Höhe von 11,6 Milliarden Dollar zu reduzieren.

Analysten erwarten, dass die Jahresgewinne von General Mills in den nächsten fünf Jahren um durchschnittlich 6 % steigen werden. Das ist eine ordentliche Wachstumsrate für eine Aktie, die nur mit dem 17-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt wird, aber Investoren werden für General Mills wahrscheinlich erst dann eine Prämie zahlen, wenn das Unternehmen durch die Einführung neuer Produkte oder die Expansion neuerer Marken wie Blue Buffalo ein beständigeres organisches Umsatzwachstum erzielt.

Immer noch eine gute Aktie zum Kaufen und Halten

General Mills war in Zeiten des Marktabschwungs traditionell eine gute defensive Aktie und wird dies wahrscheinlich auch in den nächsten fünf Jahren so bleiben. In den vergangenen fünf Jahren blieb das Unternehmen hinter dem Markt zurück, da die Bullen die Kontrolle behielten, aber es könnte in einem härteren Bärenmarkt den S&P 500 schlagen.

