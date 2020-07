Wochenauftakt im DAX ohne Impulse, ifo im Fokus

Nach der Unterschreitung der 13.000 am Freitag kam es auch heute im Handelsverlauf nicht zu einer Rückeroberung dieser Marke. Vielmehr schwankte der DAX innerhalb der Vortages-Range und hatte bis auf den ifo-Index wenig impulsive Momente. Welche Einzelmeldungen waren hingegen gefragt?

Impulsloser Wochenstart im DAX

Zum Wochenstart notierte der DAX kurzzeitig im Gewinn, schloß jedoch sehr schnell die Kurslücke zum Freitag und steuerte erneut auf die 12.800 zu. Der ifo-Index um 10.00 Uhr schien dieses Fortsetzung des Abwärtsdrucks verhindern und katapultierte den DAX binnen weniger Minuten auf ein Tageshoch bei 12.908 Zählern.

Immerhin schlug der ifo-Geschäftsklimaindex, welcher die Meinung von 7.000 Unternehmen reflektiert, die Prognosen und die Werte des Vormonats. Damit stieg Deutschlands wichtigster Frühindikator zum dritten Mal in Folge und zeigt auf, dass die Industrie ihre Lage nicht mehr so schlecht wie noch im Mai oder Juni beurteilt.

Doch dieses Niveau wurde an der Börse nicht lange gehalten. Corona-Meldungen aus Berlin und dem europäischen Ausland belasteten. So fiel der spanische Index um rund 2 Prozent nach neuerlichen Infektionsanstiegen an Hot Spots.

Jeder neue Versuch des DAX in die Region um 12.900 Punkte vorzudringen scheiterte im Tagesverlauf. Zum Handelsende blieb weder ein Gewinn noch ein Verlust zurück - der DAX schloss punktgleich zum Freitag und lässt die Anleger bezüglich einer größeren Bewegung abwartend zurück.

Folgende Parameter umrahmen den Handelstag:

Eröffnung 12.878,04PKT Tageshoch 12.908,66PKT Tagestief 12.811,44PKT Vortageskurs 12.838,06PKT

Intraday ist damit eine enge Bandbreite von weniger als 100 Punkten zu verzeichnen:

Die Sorgen und möglichen Ängste am Markt sind offenkundig. Neben Corona belastet vor allem der starke EUR/USD und der Goldpreis. Letzterer stieg am Montag auf ein neues Allzeithoch. Wir dokumentierten dies bereits am Morgen im Marktgespräch:

Ebenso wurde auf SAP eingegangen, dem Vorzeige-Technologiewert aus Deutschland, auf den wir nun näher eingehen.

Gewinner und Verlierer im DAX

SAP zählte vom Start weg zu den Tagesgewinnern heute. Das Softwareunternehmen aus Walldorf legte Zahlen zum zweiten Quartal vor, welche sehr positiv waren. Vor allem die Aussicht auf einen baldigen Börsengang der vor zwei Jahren zugekauften Sparte "Qualtrics" sorgt für Kursphantasie. Eine erhöhte Cashflow-Prognose und ein Gewinnanstieg im hohen zweistelligen Bereich begeisterten zudem, so dass sich der Aktienkurs seinem Allzeithoch annähert.

Auf der negativseit sorgte vor allem Bayer für Aufsehen. Hier ist im Berufungsverfahren zum Urteil um angeblich krebserregende glyphosathaltige Unkrautvernichter noch nicht das letzte Wort gesprochen. Der Schuldspruch konnte noch nicht wie von Bayer gefordert aufgehoben werden und zukünftige Klagen sind in der Schwebe. Denn der zuständige US-Bundesrichter Vince Chhabria ist nach Pressemeldungen nicht auf der Seite des deutschen Konzerns und zieht in Betracht, die weiteren Klagen abzulehnen.

In folgender Übersicht sehen Sie die Tops und Flops aus dem DAX:

Wie veränderte sich das Chartbild im mittelfristigen Betrachtungszeitraum?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Die Aufwärtstrendlinie seit Mitte Juni hatten wir in den vergangenen Tagen häufig skizziert. Sie ist noch immer intakt, droht jedoch mit längerem Aufenthalt des Index in einer Seitwärtsphase entsprechend zu brechen:

Damit könnte sich auf der Unterseite weiterer Abwärtsdruck bis 12.400 Punkte einstellen. Ob wir bereits morgen, einen Tag vor der US-Notenbanksitzung der FED hier mehr Bewegung erleben dürfen, erläutern wir gerne im Marktgespräch am Morgen vor Börsenstart.

