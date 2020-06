Wochenausblick: Aktienmärkte beenden turbulente Handelswoche

Nach einem dramatischen Sell-off am Donnerstag haben sich die Aktienmärkte am letzten Handelstag der Woche an einer Erholung versucht. Der DAX ® konnte in der Spitze um rund 1,7 Prozent zulegen, musste die Gewinne im späten Handel allerdings wieder abgeben und rutschte noch leicht ins Minus. An der Wall Street dominieren am Freitag weiter die grünen Vorzeichen.