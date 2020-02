Wochenausblick: Ausbreitung des Coronavirus führt zu Panik an den Börsen!

Unternehmensspezifische Nachrichten spielten in der zurückliegenden Woche kaum eine Rolle. So gab es am deutschen Aktienmarkt in der vergangenen Woche auch fast nur Verlierer. Einzig die Aktie vonkonnte im HDAX ® auf Wochensicht zulegen, in der Hoffnung, dass die Software des Unternehmens gefragter sein könnte, wenn Arbeitnehmer vermehrt von den eigenen vier Wänden aus arbeiten und nicht mehr täglich ins Büro kommen.