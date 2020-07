Wochenausblick: BoJ- und EZB-Sitzung, China-BIP, JPMorgan, Goldman Sachs, Netflix

Werbung



In den USA startet die heiße Phase der Berichtssaison mit zahlreichen Bilanzen der Banken. Zudem stehen viele Konjunkturdaten wie der Philly Fed Index, frische BIP-Daten aus China sowie die mit Spannung erwartete EZB-Sitzung am Donnerstag an.



Montag

Der Wochenauftakt dürfte relativ ruhig verlaufen, wichtige Veröffentlichungen stehen nicht an. Gegen Mittag gibt PepsiCo die Zahlen für das zweite Quartal bekannt.



Dienstag

In der Früh sind die Blicke zunächst auf Chinas Handelsbilanz gerichtet, die in der Nacht veröffentlicht wird. Aus Japan kommen Zahlen zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung. Wie sich die Verbraucherpreise in Deutschland entwickelt haben, erfahren Anleger um 8 Uhr. Gegen 11 Uhr folgen Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone sowie die ZEW-Konjunkturerwartungen. Anschließend richtet sich der Fokus auf die US-Berichtssaison mit den Bilanzen von JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo. Der OPEC-Monatsbericht um 13 Uhr dürfte nicht nur am Ölmarkt auf erhöhtes Interesse stoßen. Um 14.30 Uhr folgen die US-Verbraucherpreise. Ab 20.30 Uhr achten die Marktteilnehmer auf eine Rede des Fed-Präsidenten von St. Louis, James Bullard.



Mittwoch

Die Zinsentscheidung der Bank of Japan dürfte vor Handelsbeginn keine größeren Bewegungen auslösen. Gegen Mittag wird das Zahlenwerk von Goldman Sachs erwartet. In den USA erscheinen um 14.30 Uhr die Export- und Importpreise sowie der Empire State Herstellungsindex. Um 15.15 Uhr folgen die Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung. Der wöchentliche Ölbericht läuft um 16.30 Uhr über die Ticker. Um 20 Uhr schaut der Markt auf die Veröffentlichung des Konjunkturberichts der Fed.

Donnerstag

Erneut richtet sich der Fokus zunächst Richtung China, wo die Zahlen zur Industrieproduktion, der Einzelhandelsumsatz und die BIP-Daten bekanntgegeben werden. In Europa könnten Auto-Aktien auf die Pkw-Neuzulassungen für Juni reagieren. Kurz nach den Zahlen der Bank of America folgt um 13.45 Uhr die Zinsentscheidung der EZB. Um 14.30 Uhr geht es mit der Pressekonferenz weiter, zeitgleich erscheinen in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Philly Fed Index sowie neue Daten zum Einzelhandelsumsatz. Am späteren Nachmittag hält der Fed-Präsident von Chicago, Charles Evans, eine Rede. Netflix öffnet nach Börsenschluss die Bücher und berichtet über die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal.

Freitag

Der Tag startet mit dem Verbraucherpreisindex für die Eurozone um 11 Uhr. Um 14.30 Uhr rücken die US-Baubeginne und Baugenehmigungen in den Vordergrund. Das Uni Michigan Verbrauchervertrauen um 16 Uhr beschließt die Woche. Außerdem warten Investoren auf Neuigkeiten vom EU-Sondergipfel, auf dem ein Milliarden-Programm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise beschlossen werden soll.



