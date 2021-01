Wochenausblick: DAX – Anleger warten ab. Berichtsaison, ifo und Fed-Sitzung im Blick!

Seit Jahresbeginn pendeln die Aktienbarometer nun schon in einer engen Range. So auch in der abgelaufenen Woche. So schloss der DAX® rund 0,6 Prozent höher als in der Vorwoche bei 13.870 Punkten und der EuroStoxx®50 unverändert bei 3.600 Punkten. Nach der Rallye im vierten Quartal warten viele Investoren nun auf Fakten und den Ausblick der Konzernlenker. In der kommenden Woche gewinnt die Berichtsaison sichtlich an Fahrt und könnte DAX® & Co signifikante Impulse geben. Zudem steht die Fed-Zinsentscheidung und der ifo-Geschäftsklimaindex an.

Am Anleihemarkt legten die Renditen in Europa in der abgelaufenen Woche leicht zu. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stieg um drei Punkte auf Minus 0,515 Prozent. Der Handel bei den Edelmetallen war derweil von einer gewissen Nervosität geprägt. Zur Wochenmitte stiegen Gold und Silber deutlich an. Am Freitag verließ die Bullen der Mut und die Notierungen sackten zeitweise kräftig ab. Der Ölpreis verlor weiter Aufwärtsmomentum. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil pendelte zwischen 54,80 US-Dollar und 56,10 US-Dollar. Hohe Lagerbestände und die Ungewissheit um coronabedingte Lockdown-Maßnahmen bremsten zuletzt die Aufwärtsbewegung beim schwarzen Gold.

Wichtige Termine

Schweiz – World Economic Forum, Reden und Diskussionsrunden bis 29. Januar



Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für Februar

Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Januar

Deutschland – BIP Q4, vorläufig

Deutschland – Vorläufiger Verbraucherpreisindex für Januar

Deutschland – Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Januar

Europa – Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, Januar

Frankreich – Verbrauchervertrauen, Januar

Frankreich – BIP, Q4, erste Schätzung

Frankreich – Konsumausgaben, Dezember

USA – FED von Philadelphia veröffentlicht die Nonmanufacturing Business Outlook Survey für Januar

USA – Verbrauchervertrauen, Januar

USA – Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank FOMC ( Federal Open Market Committee) – Entscheidung über die Zinssätze, gefolgt von einer Erklärung (20:00) – PK

USA- Auftragseingang Langlebige Güter, Dezember

USA – BIP, Q4, erste Schätzung

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 23. Januar

USA – Eigenheimabsatz, Dezember

USA – Frühindikatoren, Dezember

USA – Einkaufsmanagerindex Chicago, Januar

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 13.890/13.940/14.000/14.100 Unterstützungsmarken: 13.580/13.700/13.775 Punkte Zum Wochenschluss pendelte der DAX® in einer Range zwischen 13.760 Punkten und 13.900 Punkten. Der Index schloss am oberen Ende der Range. Zahlreiche Impulse stehen in der kommenden Woche an. Ob sie reichen, um das Aktienbarometer aus der seit Jahresbeginn andauernden Seitwärtsbewegung zu reißen, muss sich nun zeigen. Gelingt der Ausbruch über 13.890 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung in Richtung Allzeithoch. Auf der Unterseite findet der index zwischen 13.700 und 13.775 Punkten eine breite Unterstützungszone. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 04.01.2021– 22.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 22.01.2014– 21.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

