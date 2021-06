Wochenausblick: DAX beendet Woche mit neuem Rekordhoch, EZB-Zinssitzung im Fokus

Die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten für Mai heizten die jüngsten Inflationssorgen nicht weiter an. Außerhalb der Landwirtschaft wurden 559.000 neue Stellen geschaffen, wie am Freitag mitgeteilt wurden. Die Volkswirte der Banken hatten angesichts der Wiederöffnung weiter Teile der US-Wirtschaft mit 663.000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote sank von 6,1 Prozent im Vormonat auf 5,8 Prozent im Mai. In der kommenden Woche dürfte vor allem die EZB-Zinssitzung im Fokus stehen. Eine Veränderung der Geldpolitik wird aber nicht erwartet.