Wochenausblick: DAX – Bullen haben das Geschehen in Griff. Maschinenbau und grüne Aktien stark!

Im Vorfeld der Osterfeiertage hatten die Bullen das Zepter in der Hand und schoben die Aktienmärkte auf (mehrjährige) Höchststände. Dabei setzte sich der DAX® deutlich oberhalb der 15.000 Punktemarke fest und der amerikanische S&P 500 erreichte die Marke von 4.000 Punkten. Katalysator war die Beruhigung an den Anleihemärkten und die Zuversicht, dass die Konjunktur weiter an Fahrt gewinnt. Dies untermauerten unter anderem Frühindikatoren wie der starke ifo-Geschäftsklimaindex. In der kommenden Woche stehen eine Reihe weiterer Frühindikatoren aus China, Europa und den USA zur Veröffentlichung an.

Der Anleihemarkt beendete die Woche mit leichten Renditeabschlägen. Wider Erwarten stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA und dämpften damit Inflationssorgen. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei Minus 0,32 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 1,7 Prozent. Rückläufige Renditen am Anleihemarkt stützten zum Wochenschluss die Notierungen für Edelmetalle. Dabei verbesserte sich der Goldpreis auf 1.720 US-Dollar pro Feinunze und der Silberpreis erholte sich bis auf 24 ,50 US-Dollar. Eine nachhaltige Trendwende zeichnet sich damit aber noch nicht ab. Der Ölpreis zeigte sich im Vorfeld der Entscheidung der OPEC+ Staaten über Veränderungen der Förderquoten etwas fester. Die aktuellen Förderquoten gelten nur bis Ende April und einige Mitgliedsstaaten drängen auf eine Erhöhung. Signifikante Bewegungen sind beim Brent Crude Oil erst bei Ausbruch aus der 63/65,50 US-Dollar-Range zu erwarten.

AMD, Nokia, Rio Tinto und Vestas laden jeweils zur virtuellen Hauptversammlung. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer legt Zahlen zum Auftragseingang vor.

Wichtige Termine

China – Caixin PMI Services für China, März

China – Verbraucherpreise, März

Deutschland – Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für März

Deutschland – Auftragseingang Industrie, Februar

Deutschland – Industrieproduktion, Februar

Europa – Arbeitsmarkt, Februar

Europa – Markit Services and Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone März

Frankreich – Industrieproduktion, Februar

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, März

USA – Auftragseingang Industrie, Februar

USA – Handelsbilanz, Februar

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 3. April

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.100/15.320 Punkte Unterstützungsmarken: 14.800/14.840/14.900/14.970 Punkte Nach einem verhaltenen Start schob sich der DAX weiter nach oben und pendelte sich schließlich bei 15.100 Punkte ein. Der Trend ist aufwärtsgerichtet. Gelingt der Ausbruch über 15.100 Punkte besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Trends bis 15.320 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 15.000 und 15.050 Punkten eine Unterstützung. Kippt der Index unter diese Zone droht eine Konsolidierung bis 14.970 oder 14.900 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 11.03.2021– 01.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 31.03.2014– 01.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR3FHD 3,84 11.100 15.500 17.06.2021 DAX® Index HR2LRU 4,84 9.800 15.600 17.06.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 01.04.2021; 17:40 Uhr Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.. NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Der Beitrag Wochenausblick: DAX – Bullen haben das Geschehen in Griff. Maschinenbau und grüne Aktien stark! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).