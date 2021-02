Wochenausblick: DAX fehlen positive Impulse. ifo, BASF und Telekom im Blickpunkt!

In der zurückliegenden Woche zeigten sich die führenden Aktienindizes kaum verändert zur Vorwoche. Mit der auslaufenden Berichtsaison fehlten Impulse. Zudem drückte der Anstieg der Anleiherenditen auf die Kaufstimmung. Zum Wochenschluss ging der DAX® mit rund 14.000 Punkten und der EuroStoxx®50 mit 3.710 Punkten aus dem Handel.

Kommende Woche wird der ifo-Index veröffentlicht und das G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure steht an. Möglicherweise können sie die Renditerally bremsen.

Der Anleihemarkt hielt die Investoren in den vergangenen Tagen in Atem. Um satte 11 Punkte legte die Rendite 10jähriger Bundesanleihen in einer Woche zu. Mit Minus 0,32 Prozent ist sie allerdings immer noch weit im negativen Terrain. In den USA erreichte die Rendite vergleichbarer Papiere das Level von 1,32 Prozent – dem höchsten Stand seit Februar 2020. Die Niveaus sind historisch betrachtet immer noch sehr niedrig, aber der Trend und die Dynamik machen zahlreiche Investoren nervös. Die Unsicherheit spiegelte sich auch im Goldpreise wider. In der ersten Wochenhälfte sackte der Kurs für das Edelmetall unter 1.800 US-Dollar. Bei Silber und Platin konnten die Bullen derweil dagegen halten.

Wichtige Termine Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Februar

Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für März

Deutschland – BIP Q4, detailliertes Ergebnis

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Januar

Europa – Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, Februar

Europa – G20 Finanzministertreffen und Notenbankgouverneure

Frankreich – Geschäftsklima, Februar

Frankreich – Verbrauchervertrauen, Februar

USA – Frühindikatoren, Januar

USA – Verbrauchervertrauen, Februar

USA – Eigenheimabsatz, Januar

USA – BIP, Q4, zweite Schätzung

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 20. Februar

USA – Auftragseingang Langlebige Güter, Januar

USA – Einkaufsmanagerindex Chicago, Februar

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Februar Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.060/14.100/14.150 Punkte Unterstützungsmarken: 13.920/13.960/14.000 Punkte Der DAX® kletterte zum Wochenschluss auf 14.000 Punkte und ließ damit den kurzfristigen Abwärtstrend zunächst hinter sich. Im Bereich von 13.960 Punkten findet der Index eine solide Unterstützung. Solange diese Marke nicht signifikant unterschritten wird, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Erholungskurses bis 14.100 und im weiteren Verlauf bis zum Allzeithoch. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 02.02.2021– 19.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 20.02.2014– 19.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR4XQF 7,26 12.600 17.000 20.05.2021 DAX® Index HR4XQQ 5,90 12.800 15.800 20.05.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 19.02.2021; 16:50 Uhr Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.. NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

