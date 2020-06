Wochenausblick: DAX fester. ifo, Öl, Lufthansa und Wirecard im Blickpunkt!

Am Anleihemarkt bewegten sich die Renditen in der abgelaufenen Woche in einer engen Range. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen pendelte zwischen -0,45 und -0,4 Prozent und schloss am oberen Ende der Bandbreite. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere pendelte um die Marke von 0,7 Prozent und schloss in diesem Bereich. Wenig Bewegung war auch bei den Edelmetallen zu beobachten. Einzig Silber deutet eine Aufwärtsbewegung an. Allerdings sieht das Edelmetall bei 18 US-Dollar einen hartnäckigen Widerstand vor sich. Analog zum Aktienmarkt zeigte sich der Ölpreis im Wochenvergleich deutlich fester. Mit 40 US-Dollar (WTI) beziehungsweise 42,60 (Brent) rückten die Notierungen für Öl ans Monatshoch. Nach der Seitwärtsbewegung in den zurückliegenden drei Wochen besteht nun die Chance auf einen Ausbruch nach oben.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche traten nur wenige Titel auf der Stelle. Für die meisten Aktien ging es entweder deutlich nach oben oder nach unten. Zu den größten Wochengewinnern im DAX® zählten die Anteilsscheine von SAP, Fresenius und HeidelbergCement. SAP profitierte von positiven Analystenkommentaren und HeildelbergCement von der Verabschiedung eines weiteren US-Konjunkturpakets. Rund eine Billion Dollar sind dabei für Investitionen in die Infrastruktur geplant. Auf der Schattenseite im DAX® standen unter anderem Deutsche Lufthansa, VW und Wirecard. Die Aktie des Zahlungsdienstleisters gab im Wochenvergleich mehr als zwei Drittel des Wertes ab. Auslöser war die erneute Verschiebung der Veröffentlichung der Geschäftszahlen. In der zweiten Reihe konnten unter anderem HelloFresh und Teamviewer mit zweistelligen Kursgewinnen glänzen. In den USA zählten Apple und Netflix zu den Top-Performern der abgelaufenen Woche.

Die Deutsche Lufthansa wird ab Montag im DAX® durch die Aktie von Deutsche Wohnen ersetzt. Aroundtown, Bilfinger, Deutsche Lufthansa, Deutz, Gerresheimer, Rational, RWE, Siltronic, Sixt, Software AG und Zalando laden nächste Woche zur virtuellen Hauptversammlung. Auf der Hauptversammlung der Deutschen Lufthansa wird es unter anderem um das staatliche Rettungspaket gehen.