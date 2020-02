Wochenausblick: DAX geht zum Wochenschluss die Luft aus. Wirtschaftsdaten und Bilanzen der Nebenwerte im Fokus!

Am Anleihemarkt legten die Renditen im Wochenvergleich etwas zu. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,38 Prozent (Vorwoche: -0,44 Prozent) und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 1,59 Prozent (Vorwoche: 1,52 Prozent). Die Edelmetalle pendelten in der abgelaufenen Woche in einer engen Range. Der Goldpreis schloss bei knapp 1.570 US-Dollar pro Feinunze und Palladium bei knapp 2.300 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil pendelte sich nach dem Kursrückgang der Vorwochen im Bereich von 55 US-Dollar ein und der Euro/US-Dollar ging in den zurückliegenden Handelstagen deutlich in die Knie und schloss deutlich unter der Marke von 1,10 US-Dollar.