Wochenausblick: DAX in der Konsolidierung. Ifo, Autowerte und Fed-Sitzung im Blickpunkt!

In der abgelaufenen Woche verbuchten die Aktienmärkte mehrheitlich leichte Verluste. Die Enttäuschung über die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank drückten ebenso auf die Stimmung wie die weiterhin hohen Infektionszahlen. So schloss der DAX© mit einem Wochenverlust von 1,1 Prozent bei 13.140 Punkte und der EuroStoxx©50 mit einem Rückgang gegenüber der Vorwoche um 1,2 Prozent bei 3.500 Punkte.

Die Renditen an den Anleihenmärkten gaben derweil im Wochenverlauf kräftig nach. So verlor die Rendite 10jähriger Bundesanleihen 10 Punkte auf Minus 0,64 Prozent und liegt damit im Bereich des Novembertiefs. Bei den Edelmetallen waren teils kräftige Schwankungen zu verzeichnen. So pendelte der Goldpreis zwischen 1.830 und 1.870 US-Dollar pro Feinunze und Silber zwischen 23,50 und 24,50 US-Dollar. Der Ölpreis schloss hingegen die sechste Woche in Folge mit Zugewinnen. Die Einigung der OPEC+-Staaten, die Förderung ab Januar nur sehr moderat zu erhöhen, trieb die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil über die Marke von 50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Beim Blick auf die Einzelwerte sind einmal mehr große Diskrepanzen zu beobachten. Die Anhebung der Geschäftsprognosen beflügelten unter anderem die Aktien von Covestro, DeliveryHero und HelloFresh. BASF profitierte vom steigenden Ölpreis und Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen und Vonovia vom Renditerückgang an den Anleihemärkten. Auffällig war zudem die Aktie von ThyssenKrupp, die von positiven Analystenkommentaren auf rund EUR 6,50 getrieben wurde. Branchen- und Strategieindizes wie der European Biotech Index, der Deutsche Aufsteiger Index sowie der Scale30 Index mit Unternehmen aus der dritten Reihe legten im Wochenverlauf gegen den Trend zu. Zu den Verlierern der Woche zählte der Automobilsektor.

FedEx, Inditex, Metro, Nike und Hennes & Mauritz legen Geschäftszahlen vor. Ceconomy gibt ein Strategie-Update. Contintal und Wacker Chemie laden zum Investorentag. Der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen in Europa. Damit rücken unter anderem BMW, Daimler, Peugeot, Renault und VW in den Fokus der Investoren.

Wichtige Termine

Japan – Tankan-Bericht, Q4

China – Industrieproduktion, November

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Dezember

Deutschland – ifo Institut – Konjunktur-Prognose für 2021 und 2022

Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Dezember

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone, Oktober

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Dezember

Europa – Euro Zone – Handelsbilanz Eurostat, Oktober

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, November

Frankreich – Verbraucherpreise, November

Frankreich – Geschäftsklima, Dezember

USA – Empire State Index, Dezember

USA – Industrieproduktion, November

USA – Einzelhandelsumsatz, November

USA – Fed-Zinsentscheidung

USA – Industrieindex Philly Fed, Dezember

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 12. Dezember

USA – Leistungsbilanz Q3

USA – Frühindikatoren, November

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 13.140/13.200/13.260 Punkte Unterstützungsmarken: 12.960/13.040/13.100 Punkte Der DAX® kam zum Wochenschluss weiter unter Druck und touchierte fast die 13.000 Punktemarke. In diesem Bereich findet der Index noch eine gute Unterstützung. Solange das Level nicht signifikant unterschritten wird, besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 13.260 Punkte. Kippt der Index hingegen unter die Marke droht eine weitere Konsolidierungswelle. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 16.11.2020– 10.12.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.12.2013 – 10.12.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier . Call-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQW 7,13 12.900 16.03.2021 DAX® Index HR1PRA 6,21 13.450 15.06.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 11.12.2020; 17:52 Uhr Put-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQZ 6,61 13.300 16.03.2021 DAX® Index HR1PRG 7,28 12.900 15.06.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 11.12.2020; 17:53 Uhr NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

