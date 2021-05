Wochenausblick: DAX kämpft sich wieder über 15.500 Punkte

Wochengewinner im DAX mit einem prozentual zweistelligen Kursplus waren die Aktien vonwill für Deutsche Wohnen ein Übernahmeangebot im Gesamtwert von 18 Mrd. Euro oder 53,03 Euro je Aktie abgeben. Beide Unternehmen besitzen zusammen mehr als eine halbe Million Wohnungen. Gefragt waren auchund. Schlusslicht waren hingegen die-Aktien. In den USA ist ein Vergleichsangebot im Glyphosat-Streit erneut gescheitert. Bayer kündigte eine neue Strategie in dem Verfahren an, konnte die Aktionäre damit aber nicht überzeugen. An der Wall Street waren vor allem die Aktien vonundgefragt. Auf dem Kaufzettel standen nach Quartalszahlen auch die Aktien von, während die Papiere vonnach Zahlen verkauft wurden.

In der kommenden Woche sind Unternehmenstermine eher rar gesät. Am Dienstag und Mittwoch finden mehrere Hauptversammlungen statt, unter anderem beiund. Am Donnerstag gibt die Deutsche Börse Änderungen in den wichtigsten Indizes bekannt. Im DAX dürfte es dieses Mal keine Veränderungen geben, bevor der Index dann im September auf 40 Werte aufgestockt wird. Der Online-Autohändlerkann möglicherweise vom SDAX in den MDAX aufsteigen und auch im SDAX dürfte es mehrere Änderungen geben.