Wochenausblick: DAX mit kleinem Wochengewinn. Fed, BMW und Lufthansa im Fokus!

Ein Großteil der Unternehmen hat geliefert. In vielen Fällen fielen die Unternehmenszahlen gar besser aus als von Experten erwartet. Dies sorgte dafür, dass die Aktienbarometer mehrheitlich gegenüber der Vorwoche zulegen konnten. In den USA wurden gar neue Allzeithochs markiert. Von Euphorie kann jedoch keine Rede sein. Angesichts hoher Inflationszahlen bleiben die Anleihemärkte weiterhin angespannt und drücken auf die Kauflaune.

Kommende Woche stehen nicht nur zahlreiche Unternehmensdaten zur Veröffentlichung an. Das größte Augenmerk wird sich auf die US-Notenbank und ihre Zinsentscheidung richten.

Neu: Handeln Sie HVB Produkte bei unserem Partner Scalable Capital Broker dauerhaft ohne Orderprovision ab einem Ordervolumen von Euro 250! Mehr erfahren



Der Druck auf dem Anleihenmarkt – insbesondere in Europa – war in der vergangenen Woche erneut hoch. Die Aussicht auf ein Ende des PEPP-Programms im März 2022 schürt die Angst vor einer Zinswende und trieb die Renditen langfristiger Rentenpapiere nach oben. Südwärts ging es derweil mit den Notierungen der Edelmetalle und auch der Ölpreis gab in der zweiten Wochenhälfte etwas nach.

In der abgelaufenen Woche zeigte sich bei Einzelwerten ein zwiespältiges Bild. DAX ®-Titel wie Daimler , MTU Aero Engines und Puma profitierten von guten Geschäftszahlen. Gesundheitsaktien wie Fresenius und Fresenius Medical Care sowie Internetdienstleister wie Delivery Hero und HelloFresh gaben im Vergleich zur Vorwoche bis zu 9,2 Prozent ab. In der zweiten Reihe standen die Aktien von Deutsche Lufthansa , Jungheinrich und K+S hoch im Kurs. Die Anteilsscheine vo Pfeiffer Vakuum und Salzgitter verbesserten sich gar zweistellig.

Zu den stärksten Branchenindizes zählten in der zurückliegenden Woche die beiden Wasserstoffindizes Global Hydrogen II Index und Hydrogen Select Index sowie der Green Technologies Index. Am Wochenende startet der Klimagipfel in Glasgow. „Grüne Investments“ dürften somit auch kommende Woche im Fokus stehen. In der aktuellen Ausgabe des onemarkets Magazins erfahren Sie mehr zu diesen Themen.

In Europa melden kommende Woche unter anderem Aixtron, AMS, BMW, BP, Commerzbank, Deutsche Lufthansa, Deutsche Post, Evonik, Ferrari, Freenet, Fresenius, Fresenius Medical Care, GEA Group, Hannover Rück., HeidelbergCement, HelloFresh, Hugo Boss, Klöckner, Lanxess, Norma, Nutrien, Pfeiffer Vacuum, PVA Tepla, ProSiebenSat.1, Rational, Ryanair, Shop Apotheke, Société Générale, Teamviewer, Telefonica Deutschland, Vonovia und Zalando. In den USA erwarten die Investoren die Zahlen von Amgen, Dupont, Moderna, T-Mobil US und Uber. Aus den USA werden zudem Zahlen zum Pkw-Absatz gemeldet. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer meldet Auftragszahlen für September und Q3.