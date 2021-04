Wochenausblick: DAX mit leichten Wochenverlusten. Autos, Banken und Maschinenbauer im Fokus!

In der abgelaufenen Woche verharrten die Aktienmärkte in einer engen Bandbreite. Ein großer Teil der Unternehmen legte zwar gute Zahlen vor. Große Überraschungen, die signifikante Impulse für den Gesamtmarkt setzen würden, blieben jedoch aus. Auch die Fed-Zinsentscheidung war weitgehend so erwartet worden. So schloss der DAX® mit einem Wochenminus von 0,7 Prozent bei 15.160 Punkten und der EuroStoxx®50 mit ähnlich hohen Wochenverlusten bei rund 3.980 Punkten.

Die Anleiherenditen sind aktuell streng im Fokus der Investoren. Nach der Konsolidierung in der Vorwoche legten die Renditen in der zurückliegenden Woche mehrheitlich wieder zu und drückten damit auf die Kauflaune der Aktionäre. So verbesserte sich die Rendite 10jähriger Bundesanleihen um fünf Punkte auf Minus 0,205 Prozent. Bei vergleichbaren US-Papieren legte die Rendite im Vergleich zur Vorwoche acht Punkte auf 1,644 Prozent zu. Steigende Anleiherenditen drücken auf die Notierungen von Edelmetallen. Am Ölmarkt wurden zwar die Verluste der Vorwoche wieder aufgeholt. Viel mehr war jedoch nicht drin. So schloss der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil bei 67,3 US-Dollar.

Widerstandsmarken: 15.325/15.400/15.510 Punkte Unterstützungsmarken: 14.900/15.010/15.130 Punkte Der DAX® stagnierte zum Wochenschluss im Bereich von 15.160 Punkten. Damit bleibt das technische Bild unverändert. Die Unterstützungsmarke bei 15.130 Punkten ist weiterhin im Fokus. Solange diese Marke nicht signifikant unterschritten wird, besteht die Chance auf eine technische Erholung bis 15.325/15.400 Punkte. Kippt der Index jedoch deutlich unter die kritische Marke droht eine Fortsetzung der Konsolidierung in Richtung 14.900 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 16.03.2021– 30.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 28.04.2014– 30.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

