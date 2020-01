Wochenausblick: DAX mit starkem Jahresstart. Tech-Aktien und Berichtssaison im Fokus!

Am Anleihemarkt zogen die Renditen im Wochenverlauf leicht nach oben. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei minus 0,23 Prozent. Die Edelmetalle zeigten in der zurückliegenden Woche deutliche Schwankungen. Zum Wochenschluss stabilisierten sich der Goldpreis bei 1.560 US-Dollar pro Feinunze und der Silberpreis oberhalb der Marke von 18 US-Dollar. Öl gab in der zweiten Wochenhälfte deutlich nach. Der Preis für ein Barrel Brent Crude sackte bis Wochenschluss auf USD 65,30.