Wochenausblick: DAX mit Verlusten ins Wochenende. Datenreigen geht weiter!

Zahlreiche US-Technologieunternehmen haben zur Wochenmitte mit ihren Zahlen positiv überrascht. Tesla gelang gar das dritte Quartal in Folge ein Gewinn. Dennoch gaben die Aktienbarometer am Donnerstag mehrheitlich nach. Morgen sind viele Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Vor einem verlängerten Wochenende halten sich viele Investoren mit neuen Engagements zurück und die EZB hat auf ihrer heutigen Sitzung keine weiteren Stützungsmaßnahmen beschlossen. Dies hat wohl einige Anleger enttäuscht. Vielmehr nutzten Investoren die jüngste Rallye für Gewinnmitnahmen. So tauchte der DAX® wieder unter 11.000 Punkte und schloss bei rund 10.900 Punkten. Der EuroStoxx®50 verlor ebenfalls rund zwei Prozent auf 2.930 Punkte.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen am Donnerstag kräftig nach. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen sank auf Minus 0,58 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,595 Prozent. Bei den Edelmetallen blieb es ruhig. Der Goldpreis notiert weiterhin oberhalb von 1.700 US-Dollar und Silber kann die Marke von 15 US-Dollar verteidigen. Beim Ölpreis setzte sich die Erholung fort. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude stieg erneut zweistellig auf 25,5 US-Dollar.