Wochenausblick: DAX mit Wochenschlusssprint. EZB und Datenreigen im Fokus!

Eine bewegte Woche liegt hinter den Anlegern. Eine Woche, in der die Erwartungen hoch gesteckt waren, aber (noch) nicht erfüllt wurden. So stieg die Zahl der Neuinfezierten rund um den Globus weiter an. In den Brexit-Verhandlungen nehmen die Diskussionen ebenfalls noch kein Ende und das von vielen Investoren herbeigesehnte zweite US-Konjunkturpaket ist auch noch nicht verabschiedet. Die Unsicherheitsfaktoren sorgten dafür, dass die Aktienbarometer mehrheitlich Verluste verbuchten. So gab der DAX® im Vergleich zur Vorwoche 2,0 Prozent auf 12.645 Punkte und der EuroStoxx®50 1,6 Prozent auf 3.190 Punkten nach.

Die Erwartungen werden in der kommenden Woche nicht sinken. Im Gegenteil. Die Rahmenbedingungen bleiben gleich. Dazu gesellen sich allerdings eine Flut von wichtigen Wirtschaftsdaten, die EZB-Zinsentscheidung und ein Datenreigen von Unternehmen.

Die Unsicherheit am Aktienmarkt spiegelte sich in der zurückliegenden Woche am Anleihenmarkt wider. Viele Investoren schichteten Teile des Portfolios (zeitweise) von riskanteren in sichere Anlagen um. So schraubte sich die Rendite 10jährige Bundesanleihen um fünf Punkte auf -0,566 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere gar um zehn Punkte auf 0,85 Prozent. Die Edelmetalle zeigten im Wochenverlauf teils größere Ausschläge. Zum Handelsschluss am Freitag notierten sie jedoch wieder im Bereich der Vorwoche. Einzig Platin konnte ein Wochenplus von knapp sechs Prozent auf 910 US-Dollar verbuchen. Seit der zweiten Septemberwoche pendelt der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil in einer Range zwischen 39 und 43,30 US-Dollar – so auch in der abgelaufenen Woche. Ein Ausbruch zeichnet sich aktuell noch nicht ab.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche verbuchten nur sechs Titel im DAX® Zugewinne. Die übrigen 24 mussten Verluste von bis zu 12 Prozent hinnehmen. Hoch im Kurs standen vor allem Coronaverlierer wie die beiden Autowerte BMW und VW sowie MTU Aero Engines. Am Ende der Performanceliste fanden sich entsprechend die Coronagewinner wie Delivery Hero und SAP. Ein vergleichbares Bild präsentierte sich auch in der zweiten Reihe. Die Aktien von Deutsche Lufthansa und Fraport stiegen zweistellig nach oben während die Anteilsscheine von HelloFresh und Teamviewer im Vergleich zur Vorwoche jeweils über zehn Prozent verloren.

Aus Europa melden nächste Woche unter anderem Airbus, Aixtron, BASF, Beiersdorf, Carrefour, Covestro, Delivery Hero, Deutsche Börse, Deutsche Bank, Deutsche Lufthansa, Drägerwerk, FiatChrysler, Fresenius, MTU Aero Engines, Nokia, Novartis, PSA Group, Puma, Rational, SAP, Siltronic, Spotify, Total, VW und Wacker Chemie Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. In den USA stehen unter anderem Alphabet, Amazon, AMD, Amgen, Apple, Boeing, eBay, ExxonMobil, Facebook, General Electric, Microsoft, Pfizer und Twitter ihre Geschäftszahlen im Fokus.