Wochenausblick: DAX pendelt weiter. Gold, HVs und ZEW im Blickpunkt!

In der abgelaufenen Woche kamen die Aktienmärkte mehrheitlich unter Druck. Nach dem 2.400 Punktesprint in den zurückliegenden Wochen bremsen nun die Sorgen um eine baldige konjunkturelle Erholung die Kauflaune der Anleger. Entscheidenden Anteil hatte Fed-Chef Jerome Powell, der vor dem Risiko einer längeren konjunkturellen Schwächephase warnte. So verloren DAX® und EuroStoxx®50 im Wochenverlauf über vier Prozent und der Dow® rund 3,5 Prozent.

Am Anleihemarkt gingen die Renditen leicht zurück. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen verlor leicht auf Minus 0,53 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,64 Prozent. Gold legte derweil kräftig zu und erreichte den höchsten Stand seit Ende 2012 und Silber stieg zum Wochenschluss über die Marke von 16 US-Dollar. Der Ölpreis verbesserte bis an die obere Begrenzung des seit Monatsbeginn anhaltenden Seitwärtstrends. Neue Impulse kommen bei Brent Crude Oil erst oberhalb von 32,40 US-Dollar.