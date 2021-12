Wochenausblick: DAX schließt mit Wochenplus. Notenbanken und Verfallstermin im Fokus!

Nach zwei schwachen Wochen schlugen die Bullen in der abgelaufenen Woche zurück und schoben Leitindizes wie den DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 jeweils über drei Prozent nach oben. Starke Wirtschaftsdaten und eine Entspannung an den Rentenmärkten begünstigten die Erholung. Zudem verflog ein wenig die Angst vor der Omikron-Variante des Corona-Virus. Gleichwohl steht den Marktteilnehmern eine ereignisreiche Woche bevor. Zu den Höhepunkten zählen die Zinsentscheidungen der EZB und Fed, der Ifo-Geschäftsklimaindex und der große Verfallstermin.

An den Rentenmärkten zeigte sich in der zurückliegenden Woche ein zwiespältiges Bild. In Europa pendelten die Renditen 10jähriger Staatspapier – zeitweise recht volatil – seitwärts. In den USA legten sie im Vorfeld der Notenbanksitzung etwas zu. In der kommenden Woche stehen wichtige Zinsentscheidungen an. Sie können für deutliche Bewegungen an den Anleihemärkten sorgen. Möglicherweise reißen sie auch die Edelmetalle aus ihrer derzeit lethargischen Seitwärtsbewegung. Dies gilt vor allem für Gold und Silber.