Wochenausblick: DAX schließt wenig verändert. Automobilaktien und Wirtschaftsdaten im Blickpunkt!

In der abgelaufenen Woche präsentierten sich die Aktienmärkte mehrheitlich freundlich. Unterstützung kamen vor allem von guten Wirtschaftsdaten wie dem ifo-Geschäftsklimaindex und guten Unternehmensmeldungen. Dabei verbesserte sich der DAX® im Wochenvergleich um rund 0,9 Prozent auf rund 15.600 Punkte. Der MDAX® und Nasdaq®-100 markierten gar neue Höchststände. Kommende Woche werden zahlreiche Frühindikatoren und Inflationszahlen veröffentlicht. Zudem endet nächste Woche für viele Unternehmen das Geschäftsquartal. Anleger sollten sich darauf einstellen, dass Unternehmen in den nächsten zwei Wochen möglicherweise schon Eckdaten zum Geschäftsquartal bekanntgeben.

Zum Wochenschluss zeigten sich die Anleihemärkte erneut zwiespältig. In Europa zogen die Rendite mehrheitlich an. Die Inflationssorgen bestimmen hier weiterhin die Notierungen. In den USA scheinen sie zwar nicht gänzlich ausgeräumt. Allerdings gehen die Investoren mit diesem Thema aktuell etwas entspannter um. So stagnierte die Rendite von 10jährigen US-Staatsanleihen im Bereich von 1,5 Prozent. Bei den Edelmetallen demonstrierten die vorwiegend industriell genutzten Metalle ihre Stärke. Palladium und Platin sind aufgrund der starken Nachfrage aus dem Automobilsektor aktuell gefragt. Gold und Silber können hingegen nicht glänzen. Die Hoffnung auf ein Anziehen der Weltkonjunktur ist auch am Ölmarkt der entscheidende Katalysator. Ein Anstieg der Nachfrage trifft auf eine anhaltend restriktive Förderpolitik der OPEC+ Staaten. Dies führte dazu, dass die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil am Freitag bereits an der Marke von 76 US-Dollar kratzte.