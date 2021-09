Wochenausblick: DAX schwächelt zum Wochenschluss. Biotech und „grüne Aktien“ gefragt!

Am Montag sind die Börsen in den USA feiertagsbedingt geschlossen. Der Wochenauftakt könnte also lethargisch weitergehen. In der zweiten Wochenhälfte steht die EZB-Zinsentscheidung an. Sie könnte (bereits im Vorfeld) für größere Schwankungen sorgen.

Die hohen Inflationsraten und die Verunsicherung im Vorfeld der EZB-Sitzung brachte den europäischen Anleihemarkt in der zurückliegenden Woche etwas unter Druck. Die Aufwärtsdynamik der Renditen ließ jedoch im Wochenverlauf spürbar nach. In der kommenden Woche richtet sich der Fokus vor allem auf die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag.

In den USA blieb der Rentenmarkt derweil ruhig und gab den Edelmetallen zum Wochenschluss positive Impulse. So stieg der Goldpreis am Freitag über ein Prozent und erreichte mit 1.830 US-Dollar das Julihoch. Der Silberpreis sprang am Freitag knapp vier Prozent nach oben! Von diesem Trend konnte der Ölpreis nicht partizipieren. Die Unsicherheiten rund um die Ausweitung der Ölproduktion seitens der OPEC+ Staaten sind von Tisch. Wie vereinbart wird die Ölproduktion in den kommenden Monaten schrittweise erhöht und bremst den Ölpreisanstieg damit aktuell aus.

Unternehmen im Fokus

In der zurückliegenden Woche verbuchte ein Großteil der DAX®-Titel Verluste gegenüber dem Vorwochenschlussstand. Besonders unter die Räder gerieten die Anteilsscheine von Deutsche Telekom, Münchener Rück und Vonovia. Bei der Münchener Rück belastete vor allem Hurrikan Ida. Zu den wenigen DAX®-Gewinnern zählten Delivery Hero sowie Siemens Energy. In der zweiten Reihe fielen unter anderem die Aktien von ADVA Optical, Lanxess, ProSiebenSat.1 und Sartorius mit deutlichen Kursgewinnen auf. Sartorius gilt als Aufstiegskandidat in den DAX®. ADVA Optical ist Ziel einer Übernahme.