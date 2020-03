Wochenausblick: DAX stabilisiert sich bei rund 9.200 Punkten. Anleiherendite legen zu!

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 9.520/9.860/10.000/10.280 Punkte

Unterstützungsmarken: 8.720/9.000/9.140 Punkte

Der DAX® legte am Vormittag kräftig zu und klopfte an die 10.000 Punktemarke. Am Nachmittag gab der Index jedoch einen Großteil der Gewinne wieder ab und stabilisierte sich zum Handelsschluss zwischen 9.100 und 9.200 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 9.000 und 9.130 Punkten eine Unterstützung. Solange sie verteidigt wird, besteht die Chance auf eine Erholung bis 9.520 Punkte und im weiteren Verlauf möglicherweise ein neuer Versuch bis 10.000 Punkte.