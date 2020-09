Wochenausblick: DAX stagniert. Ifo, Öl und Lufthansa im Fokus!

Eine Woche ohne kräftige Bewegungen nach oben oder nach unten geht zu Ende. Die Marktteilnehmer setzten zunächst große Hoffnungen auf die US-Notenbank. Die Fed signalisierte jedoch nur, dass die Zinsen bis 2023 auf dem aktuell niedrigen Niveau bleiben dürften. Mehr nicht. Das wiederum war den Akteuren zu wenig. So gab der DAX® im Vergleich zur Vorwoche 0,3 Prozent und der EuroStoxx®50 0,7 Prozent ab. Die US-Aktienbarometer verbesserten sich hingegen um rund 0,9 Prozent. Unter den Branchen- und Strategieindizes demonstrierten einmal mehr der European Biotech Index und der Global Hydrogen Index relative Stärke.

Kommende Wochen warten unter anderem der Ifo-Geschäftsklimaindex und weitere Wirtschaftsdaten auf ihre Veröffentlichung. Möglicherweise können sie die Märkte aus ihrer Lethargie reißen.

Am Anleihemarkt blieb es in der abgelaufenen Woche ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen pendelte zwischen -0,5 und -0,475 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigte sich am amerikanischen Anleihenmarkt. Dort bewegte sich die Rendite für 10jährige US-Papiere zwischen 0,66 Prozent und 0,69 Prozent. Ein Seitwärtstrend bildeten in den zurückliegenden Handelstagen auch die Edelmetalle. Gold bewegte sich im Bereich von 1.950 US-Dollar pro Feinunze und Silber bei rund 27 US-Dollar. Deutlichere Ausschläge zeigte derweil Platin, das in der ersten Wochenhälfte zeitweise 60 US-Dollar zulegte und in der zweiten Wochenhälfte die Gewinne wieder abgab. Ganz im Gegensatz zu Öl. Nach dem Kurssturz in der ersten Septemberhälfte startete der Ölpreis eine Gegenbewegung. Rund neun Prozent legte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil zu. Rückläufige Lagerbestände und die Ankündigung, dass sich die OPEC+ Staaten möglicherweise im Oktober treffen, um über Förderkürzungen zu diskutieren, stimulierte den Preis.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche standen 15 Sieger 15 Verlierer im DAX® gegenüber. An die DAX®-Spitze schaffte es auf Wochensicht die Aktie von Covestro. Spekulationen um eine mögliche Übernahme gaben dem Titel deutlichen Auftrieb. Merck bestätigte auf dem Kapitalmarkttag die Prognose für das laufende Jahr und identifizierte nach der Übernahme von Versum ein höheres Synergiepotenzial als zunächst erwartet. Die Botschaft kam bei den Anlegern gut an. Adidas pirschte sich allmählich an das Allzeithoch. Die Deutsche Post hat es fast erreicht. Bei VW (Vz.) drückten derweil schwache Absatzzahlen in Europa und bei Continental belastet der starke Gegenwind beim geplanten Stellenabbau.

In der zweiten Reihe standen Biotechnologieunternehmen wie MorphoSys hoch im Kurs. Carl Zeiss Meditec gelang nach einer starken Woche der Ausbruch über eine hartnäckige Widerstandsmarke und Zalando hat fast das Allzeithoch erreicht.

Kommende Woche findet bei der Deutschen Lufthansa eine Aufsichtsratssitzung zur Strategie gegen die Corona-Krise statt. Hella meldet Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal. Zudem findet die Berenberg & Goldman Sachs Deutsche Unternehmenskonferenz statt. 172 Unternehmen werden sich dort virtuell präsentieren und möglicherweise schon Hinweise zum laufenden Quartal geben.

Wichtige Termine Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex

Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex

Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA – Rede von Fed-Chef Jerome Powell

USA – Auftragseingang langlebiger Güter Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 13.270/13.320/13.440 Punkte Unterstützungsmarken: 13.000/13.060/13.150 Punkte Zum Wochenschluss musste der DAX® etwas Federn lassen. Die Unterstützungszone 13.060/13.160 Punkte wird einmal mehr auf eine harte Probe gestellt. Solange die Range nicht unterschritten wird, besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.270/13.320 Punkte. DAX® in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 02.09.2020 – 18.09.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 19.09.2013 – 18.09.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR03FZ 7,48 11.600 14.000 15.10.2020 DAX® HZ22T6 6,30 11.000 13.800 15.10.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.09.2020; 17:35 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier. NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

