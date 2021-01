Wochenausblick: DAX steigt über 14.000. Öl steigt – Gold fällt!

Feuerwerkskörper blieben an Silvester am Boden. Dafür zündeten die Börsianer in der ersten Woche des Jahres ein Kursfeuerwerk. DAX® & Dow® markierten neue Allzeithochs. Themenindizes wie der Global Hydrogen legte gar zweistellig zu. Mit der bevorstehenden Amtsübernahme von Joe Biden, der Brexit-Vereinbarung und dem Start der Corona-Impfungen in vielen Ländern treibt nun die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung die Märkte an.

„Risk on“ bedeutete, dass viele Investoren von sicheren Anleihen in riskantere Anlageklassen umgeschichtet haben. Dies spiegelte sich in einem Anstieg der Renditen wider. So verbesserte sich die Rendite langfristiger Bundesanleihen um sechs Stellen auf Minus 0,52 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere sogar um 15 Stellen auf 1,1 Prozent. Auch bei den Edelmetallen hinterließen die Umschichtungen deutliche Spuren. Der Goldpreis brach in der zweiten Wochenhälfte auf 1.860 US-Dollar und Silber auf 25,80 US-Dollar ein. Einer der Gewinner einer möglichen Konjunkturerholung ist der Ölpreis. Entsprechende Spekulationen sowie die geplanten Förderkürzungen seitens der OPEC+-Staaten trieben den Preis für das schwarze Gold kräftig nach oben. Unternehmen im Fokus Mehr als zwei Drittel der DAX®-Titel startete mit einem Wochenplus ins neue Jahr. Zu den größten Gewinnern zählten dabei die Aktien von HeidelbergCement und RWE, die jeweils zweistellig zulegten. Auf der Verliererseite standen derweil Autowerte wie BMW und VW. In der zweiten Reihe war K+S der Star der Woche. Eine positive Studie zum Düngemittelmarkt war dabei ein wichtiger Katalysator für die Aufwärtsbewegung. Besonders gefragt waren zudem die Aktien von Siemens Energy sowie Stahlwerte wie Salzgitter und ThyssenKrupp. Kommende Woche findet die vielbeachtete Consumer Electronics Show statt.